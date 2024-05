Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera, dos colosos uruguayos por primera vez juntos sobre un escenario

Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera, dos de los músicos uruguayos más queridos en Argentina, cruzan el río estos días para salir de gira juntos por primera vez.

La idea de reunirlos sobre el escenario fue del productor Javier Celoria y ambos aceptaron encantados. “Es muy bienvenida esa idea dado que nunca habíamos tocado juntos”, señaló Fattoruso a elDiarioAR. “A mí me resulta sumamente desafiante interactuar con Hugo, un músico de otra galaxia”, señaló a su vez Cabrera.

Tocarán este jueves 23 en Rosario, en la Plataforma Lavardén, el viernes 24 en Buenos Aires, en La Trastienda, y el sábado 25 en Córdoba, en Studio Theater. En septiembre, repetirán la experiencia en Uruguay.

Cabrera, de 67 años, es una generación más joven que Fattoruso, que viene de celebrar sus 80. La primera vez que el creador de “La casa de al lado” y “El tiempo está después” escuchó al que define como “el músico más admirado de Uruguay” estaba almorzando con sus padres y hermanos.

“Era el año ‘65 ó ‘66 y en un programa de TV llamado El Show del Mediodía tocaron Los Shakers y me encantó. Después conseguí el primer disco del grupo. Años después tuve La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo. Y años después apareció Opa, que pegó tanto que el tema 'Montevideo' se lo podía escuchar a diario en las radios”, recuerda.

“De Hugo admiro muchas cosas pero en particular: el increíble ingenio y creatividad de sus solos cuando improvisa como invitado en discos de otros músicos -me acuerdo las grabaciones de Galemire, de Roos, etc- y también admiro su vigor, algo que lo hace único. Esa fortaleza física y espiritual la aplica a todo en su vida y el resultado es 80 años de manantial inagotable”, señala admirado.

Fattoruso, a su vez, refiere sobre Cabrera: “Recuerdo escucharlo y alegrarme el alma, me dije '¡buena música!', refiriéndome al todo, letra y música”.

“De Fernando admiro su talento, su discreción, su trazo de compositor sincero, su manera de acompañarse con la guitarra”, asegura.

¿Y qué van a presentar juntos estos dos colosos? “El repertorio está armado con temas de Fernando y míos. De los míos, ninguno instrumental, todos con letra. Y una versión que arregló Fernando de 'Araca la cana', de Enrique Delfino y Mario Rada”, cuenta Fattoruso.

“Vamos a tocar temas de ambos más un tango. El ensamble está siendo muy bueno y creo que saca de ambos cosas nuevas”, explica Cabrera.

Representantes de estilos muy diferentes, la unión, sin embargo, no parece haber sido compleja. “Ah, ¡muy simple! Escuchando el uno al otro, la música nos lleva al mismo lugar”, asegura “Fatto”.

Esta nueva experiencia arranca en Argentina, país en el que veneramos a muchos músicos uruguayos. ¿Por qué ese enamoramiento? “Debe ser por la similitud en el sentimiento de los escuchas. También geográficamente hay contacto notorio”, señala Fattoruso. “Porque conformamos una misma cultura”, sentencia Cabrera.

¿Y qué tienen para decir de las nuevas generaciones de músicos uruguayos? “¡Hay de todo! El amor por la música y por ' hacer música' es muy fuerte en estas bandas”, señala el polifacético maestro. “Las nuevas generaciones están como siempre: novedosas, cuantiosas, estudiosas, respetuosas de las tradiciones, ansiosas”, aporta el referente de la canción rioplatense.

Abrirá el show en Buenos Aires el Dúo Bote, integrado por los argentinos Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere, que presentarán temas de su disco más reciente Aromas del tiempo.

Las entradas para estos tres shows históricos de los próximos días ya se pueden adquirir online: para el 23 en Rosario, para el 24 en CABA y para el 25 en Córdoba.

