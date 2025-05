Victoria De Masi: “Karina va a ser la que ponga el último clavo en el ataúd del macrismo”

La periodista de elDiarioAR Victoria De Masi aseguró este sábado que Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei y actual secretaria general de la Presidencia, está muy interesada en ser jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Karina va a ser la que ponga el último clavo en el ataúd del macrismo”, dijo sobre las aspiraciones de la protagonista de su libro Karina. La Hermana. El Jefe. La Soberana (Sudamericana), que presentó este sábado en la 49° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Entrevistada por Iván Schargrodsky, De Masi señaló que, dada la relación que existe entre los hermanos —sobre la que se explaya en el libro—, no le extrañaría que en 2027 hubiera una boleta Milei-Milei en las elecciones presidenciales, pero que, sin embargo, la hermana del mandatario está más interesada, ya desde antes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde lleva gobernando el macrismo casi dos décadas.

En una sala Rodolfo Walsh abarrotada de gente, la periodista contó que se interesó por la figura de Karina Milei cuando el día de la asunción del mandatario hizo que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, con la que está enemistada desde 2021, fuera a saludar a las delegaciones extranjeras para que ella pudiera saludar desde el balcón de la Casa Rosada junto a su hermano. A Villarruel, la acepta solo a regañadientes.

“Lo que me parece extraordinario de Karina es que sin experiencia se animara a hacer dos campañas electorales. Con la primera, metió a Milei en el Congreso. Con la segunda, en la Casa Rosada. Me parece que eso es hacerse desde abajo y es respetable”, dijo.

Según Schargrodsky, se trata de “un libro sobre un interrogante que no tiene intención de dejar de serlo”. Pero, así y todo, De Masi reveló varios aspectos de la hermana del presidente. Entre ellos, su devoción total a su hermano, que la considera su ángel guardián. Para De Masi, no es tan fuerte el triángulo de hierro en el que se incluye a los hermanos Milei y al asesor Santiago Caputo como la “recta con dos terminales” que conforman Javier y Karina.

Siempre recuerda una anécdota de cuando los hermanos eran chicos. El padre Beto le pegó a Javier y Karina se metió en el medio. Esa vez, el actual presidente vio que su hermana tenía un halo de luz protectora. Desde entonces, la relación es indestructible.

Otra anécdota que da cuenta de la intensidad de la relación es cuando Javier Milei era rockstar y se iba quitando ropa que lanzaba a su público. Karina se metía entre las fans y atajaba cada prenda. “No quería regalar nada a las fans”.

Reveló también que en un momento quiso ponerle al libro como título La presidente, porque ese es el poder que cree que tiene Karina, pero que sus editores, con buen tino, hicieron que desistiera. Para De Masi, Karina Milei tiene ingerencia en cuestiones de Estado.

Como ya había comentado anteriormente, la periodista asegura que “cualquier persona que ose hacerle sombra a su hermano va a parar a la guillotina” y le atribuye la salida del Gobierno de varios funcionarios, empezando por Nicolás Posse y Guillermo Ferraro. “Para zafar de la guillotina, hay que ser chupamedias. Karina instaló un sistema hiperverticalista en La Libertad Avanza”. Además, reunió bajo su Secretaría General de la Presidencia un montón de áreas, lo que supone mucho poder.

Por el momento, Santiago Caputo aún se mantiene cerca de los hermanos Milei, pero De Masi no descarta que esto cambie. “Tiene un harén de chicos que manejan y bien las redes sociales y que bajan línea. Eso le es útil a Karina. Pero me parece que se puede ir en cualquier momento. Cuando a Karina le hinche las bolas, lo va a invitar a irse”.

Por eso, insiste, “lo del triángulo no funciona. Es Javier y Karina juntos hasta el final”. Por ejemplo, mencionó el incidente de Caputo con un fotógrafo hace unos días que no le gustó nada a Karina, porque deja en un segundo plano al hermano y hace que se hable de eso.

Está claro que Karina Milei no tiene formación política. Tampoco tiene ideología. “La idealogía de Karina es su hermano. No sabe, se equivoca, se aventura en un sistema que desconoce. En eso falla”. Pero sigue adelante. “Le interesa el reconocimiento, ese que no tuvo en el secundario”. Karina y Javier Milei, explica De Masi, representan a muchas personas que se sentían excluídas del sistema porque ellos mismo se sintieron excluídos. Esa fue la clave de su éxito, dice.

Muchas fuentes le revelaron a De Masi que Karina cree tener poderes, que se comunica con entidades, que con solo ver a una persona, sabe cómo es. La periodista contó que antes usaba a su perro Aaron para saber si podía confiar en alguien. Si el animal movía la cola y se mostraba contento, permitía que esa persona entrara en su casa. Eso fue antes de que Javier llegara a la Casa Rosada.

Pero a De Masi le consta que hace unas semanas nomás un empresario quiso reunirse con su hermano. Ella lo hizo esperar horas. Después salió de su despacho, le tiró las cartas y solo entonces permitió que entrara a ver al presidente. De Masi cree que esto no supone un problema ahora. “Este tipo de creencias son la nueva religión. Entonces ya no hay reparo en contarlo”.

Los hermanos Milei parece que estarán unidos para siempre. Pero, ¿que pasaría, preguntó Schargrodsky, si Karina hiciera algo que pusiera en riesgo la presidencia de Milei? ¿Qué elegiría Javier? ¿Podría dejar caer a su hermana? De Masi consideró que es una muy buena pregunta, pero que no se atreve a responderla. “Para Javier, Karina es su ángel guardián. Pero también está cumpliendo su sueño de ser presidente. No sé”.

Cuando hacia el final de la presentación le preguntaron a De Masi si Karina había leído el libro, contó que de Vocería le pidieron dos ejemplares y que Karina mandó a decirle que le agradecía y le mandaba un beso. La periodista insiste en que su sueño es poder entrevistarla alguna vez. “Me gustaría preguntarle qué significa Javier para ella. Y que me tire las cartas”. Todo indica que esta historia continuará.

