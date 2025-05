El Eternauta como faro, las series del mes

Prefiero el croar a las palabras. En la noche me levanto a escribir porque alguien secuestra mi sueño. De qué hablan los perros es todo lo que he querido saber. Apenas hay una uña de luna. Y por las ventanas entra la luz de una estrella que me vigila. No tiene sentido la poesía si no nos detenemos a oír o al menos a percibir de qué están hechas las cosas, si no dudamos que estamos vivos. En la oscuridad las flores se cierran para volver a ser el botón que fueron. Y no entiendo por qué soy de una especie que busca sus herramientas cuando debe dormir. Por qué busco la bondad si apenas la hay. Por qué le hablo a mi mente como le hablo a los desconocidos en las veredas. Estoy tan lleno de historias que prefiero callar, dejar pasar los queltehues que recortan el aire quieto, por el que se cuela el zumbido de los mosquitos, el crujir de las maderas, mi estómago, la sequía. Mi mente es un estanque que refleja luces lejanas y sobre las que despliegan plantas acuáticas, juncos, algo que no soy, pero que me habita.

Lo humano me cansa.

Así comienza un libro precioso que me tiene cautivada por estos días movidos y agotadores. Lo escribió el poeta chileno Diego Alfaro Palma, lo publicó en Argentina el sello Portaculturas en una edición divina y lleva como título Mar pequeño del que peregrina. Diario de huerta.

Dejo el fragmento ahí, como un gajo. Para que prenda, para que busquen el libro quienes estén detrás de lectura y belleza. Arranquemos, ahora sí, con una nueva edición de Mil lianas.

1. El Eternauta. Cuando se publique esto, ya estará entre nosotros a través de Netflix la adaptación audiovisual de El Eternauta, la creación de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López. Publicada inicialmente por entregas a partir de 1957 en la revista Hora Cero, la historia de Juan Salvo, la nevada y una invasión misteriosa en Buenos Aires se convirtió, con los años, en una referencia ineludible de las novelas gráficas y en una pionera de la ciencia ficción.

Con la intención de trazar un recorrido por su influencia y la importancia de esta historieta para la literatura argentina como un enorme faro, esta semana hablé con los escritores y grandes lectores Juan Carrá y Juan Mattio, repasé la edición definitiva que publicó la editorial Planeta en 2022, revisé una entrevista histórica que les dio Oesterheld a Guillermo Saccomanno y Carlos Trillo en los ‘70 y anduve buceando en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas donde están digitalizadas, gracias a un trabajo impecable de quienes están detrás, todas las entregas de El Eternauta en Hora Cero y otros grandes cómics del momento (encuentran todo por acá y les dejo a mano la imagen de una suerte de comentario editorial del primer número de la revista que lleva como título “Defendamos la historieta”).

Con todo eso, y pensado especialmente en quienes tengan ganas de leer antes de ponerse con la serie, armé esta nota que pueden leer en elDiarioAR. Sobre el trabajo de Bruno Stagnaro y todo su equipo para concretar el sueño pendiente de la adaptación audiovisual les dejo también esta nota alrededor de la serie que escribió Diego Batlle.

2. Series del mes. Arrancó un mes nuevo (sí, increíble, como solemos decir con unas amigas citando una muy pegadiza canción interpretada por Marco Antonio Solís, “el ritmo de la vida me parece mal”) y las plataformas de streaming prometen renovarse con estrenos, nuevas temporadas de sus clásicos y el regreso a sus servicios de películas o series que no estaban disponibles.

Para ir anotando, apunto algunos lanzamientos que llamaron mi atención especialmente: se viene una miniserie creada e interpretada por Tina Fey por Netflix, Mubi promete subir a su plataforma Licorice Pizza (hablamos de esa película adorable por acá) y Max anunció para este mes el estreno de la película Mountainhead escrita, dirigida y producida por Jesse Armstrong, el creador de Succession con Steve Carell, Jason Schwartzman y Ramy Youssef en el elenco.

Con todo esto y varias novedades más, armé una guía con las fechas, los tráilers y algunos detalles de las series y películas que aterrizan en el universo del streaming a lo largo de mayo. Se lee por acá.

3. Feria del Libro. Hasta el lunes 12 de mayo sigue en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro. Un lugar, como decíamos la semana pasada y como quedó plasmado en la ceremonia de inauguración (pueden leer más por acá), de efervescencia, de encuentro, de intensidades, de desencuentro, de debate, de hipérbole y, a veces, de libros, escritores y escritoras.

Entre muchísimas charlas y actividades, por estos días se entregó el Premio de la Crítica que organiza anualmente la Feria para galardonar a autores y autoras locales. Esta vez fue para La llamada, de Leila Guerriero, a quien entrevisté el año pasado cuando salió en Argentina el libro. Pueden leer más sobre la distinción por acá y la entrevista con la autora en este enlace. Además, para quienes quieran estar al tanto de lo más destacado de la programación y seguir la cobertura que hace elDiarioAR, dejo este link.

Errata. Una aclaración especialmente dedicada a quienes leen Mil lianas por mail. La semana pasada, en el comentario sobre el libro López López, de Tomás Downey, se coló un párrafo que pertenecía a una vieja edición del newsletter. Pueden leer la reseña completa y correcta de la novela –¡que es excelente!– en este enlace. De paso: este viernes 2 de mayo, desde las 18.30, estaré hablando en la Feria del Libro con su autor y con los escritores Yamila Bêgné y Leandro Ávalos Blacha en una mesa que lleva como título Imaginar otros mundos desde la ficción en un mundo de realidad distorsionada. Y el sábado 3, desde las 20.30, también en la Feria, acompañaré a Alexandra Kohan en la presentación de su libro El sentido del humor, del que hablamos el año pasado por acá. Toda la información sobre horarios y salas, en este enlace.

Banda sonora. “En el excelente soundtrack de los primeros capítulos de la serie se escuchan clásicos como el apuntado No pibe; Salgan al sol, de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll; Cuando pase el temblor, de Soda Stereo; o Todo cambia y Credo, ambas en la voz de Mercedes Sosa, pero también canciones más recientes como El Magnetismo, de El Mató a un Policía Motorizado (¿Quién te va a cuidar? / En este mundo peligroso tenemos que estar juntos / ¿Quién detendrá a la turba iracunda si no estoy con vos, nena? / Con este magnetismo que sigue bajando, nena)”, apunta Diego Batlle en la nota sobre la serie El Eternauta que les comentaba arriba. Me pareció una linda excusa para sumar todas estas canciones a nuestra banda sonora. La escuchan, como cada viernes, por acá.

Algo más que quería comentar desde hace unas semanas y se me pasó: Pulp anunció que, después de más de dos décadas, lanzará un nuevo disco a comienzos de junio. Lleva como título More y estará dedicado a Steve Mackey, bajista fallecido en 2023.

Para acompañar la noticia estrenaron el tema Spike Island y su correspondiente videoclip. “El sonido que la agrupación presenta en Spike Island envuelve a la perfección la esencia del clásico indie pop británico con elementos de synth y new wave. En el tema se aprecia como Jarvis reflexiona sobre el cambio que conlleva el paso del tiempo. Para su video musical se mantuvo esta temática, pero de una forma un poco distinta, ya que decidieron abordar el tema de la inteligencia artificial. Jarvis tomó el rol de director y optó por llevar a la vida fotos que fueron tomadas durante la producción de Different Glass hace 30 años”, dijeron sobre este lanzamiento en la revista Rolling Stone.

Bonus track. En la inauguración de la Feria del Libro, y como protesta por el reciente derribo por parte de Vialidad Nacional de un monumento en su honor en la provincia de Santa Cruz, un grupo de escritores –entre otros, Claudia Piñeiro, Liliana Heker, Guillermo Martínez, Selva Almada, Sergio Olguín, Claudia Aboaf y Enzo Maqueira– decidió levantar hacia el final del acto carteles con la imagen de Osvaldo Bayer. Un homenaje justo para el autor fallecido en 2018, que continúa siendo recordado por estos días y cuya obra volverá a circular gracias a las reediciones que llegarán este año de la mano del sello Siglo XXI. Pero hay más, para quienes se encuentren por Buenos Aires y alrededores: esta semana se proyectará en algunos cines el documental Yo filmé a Osvaldo Bayer, de Fabio Zurita. Con voz en off de Diego Capusotto, el largometraje da cuenta de las grabaciones que el realizador hizo con el intelectual argentino a lo largo de 30 años. Toda la información sobre las funciones y los horarios la encuentran por acá. Además, podrá verse con entrada gratuita en el Cine York, de la localidad de Olivos, el documental El testigo (conversaciones con Osvaldo Bayer), dirigido por Norma Fernández, el próximo 7 de mayo, desde las 21.

¡Hasta la próxima!

