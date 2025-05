Series y películas que llegan al streaming en mayo: la vida del Kun Agüero, Sarah Jessica Parker y un estreno argentino

Entre documentales potentes, los regresos de series muy populares y lanzamientos de cine argentino, los servicios de streaming prometen un mes repleto de novedades.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados que ofrecerán las plataformas Netflix, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+ , Mubi y Disney+ a lo largo de mayo.

1. Cacería implacable: Osama Bin Laden. “Esta docuserie de tres partes de los directores Mor Loushy y Daniel Sivan ofrece una mirada en profundidad sobre cómo el mundo se movilizó para atrapar a Osama Bin Laden después de su orquestación de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos. Con entrevistas a personas clave dentro del gobierno estadounidense que ayudaron en la persecución global, esta serie se centra en la misión de una década para capturar a uno de los terroristas más notorios del mundo”, informó Netflix sobre este lanzamiento, que llegará a su servicio a partir del 14 de mayo.

La serie documental Cacería implacable: Osama Bin Laden se podrá ver en Netflix desde el 14 de mayo.

2. And Just Like That. “La tercera temporada de la serie original And Just Like That, de Michael Patrick King, llega a Max el 29 de mayo a las 22. Con un total de 12 episodios, la nueva temporada tendrá un estreno semanal todos los jueves, con el último episodio previsto para el 14 de agosto”, informó la plataforma Max en un comunicado.

“And Just Like That sigue a Carrie, Miranda, Charlotte, Seema y Lisa mientras navegan las complejidades de la vida, el amor, el sexo y la amistad después de los 50, en la ciudad de Nueva York. El elenco de la tercera temporada incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells y John Corbett”, agregaron desde Max.

La tercera temporada de And Just Like That se podrá ver por Max desde el 29 de mayo.

3. Corazón delator. “Protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, Corazón delator es una historia sobre segundas oportunidades que sigue a Juan Manuel, un hombre que atraviesa una transformación profunda luego de recibir un trasplante de corazón. Completan el elenco Peto Menahem, Gloria Carrá, Julia Calvo, Yayo Guridi, Bicho Gómez, Verónica Hassan, Javier De Nevares, Mariano Sayavedra, Facundo Espinosa, Christian Marchi, Manuel Da Silva, Anasofia Facello, Mili Schauer y Lisandro Fiks”, anunció Netflix sobre esta película de producción argentina que llegará a las pantallas a partir del 30 de mayo, con dirección de Marcos Carnevale.

“Corazón delator narra un amor que trasciende la muerte. Juan Manuel, un empresario frío, recibe el corazón de Pedro, un hombre humilde. Al investigar el origen de su donante, conoce a Valeria, la viuda, y se enamora de ella. Ocultando su identidad, lucha por salvar el barrio de Pedro, sin revelar que en su pecho late su corazón”, agregaron desde la plataforma.

La película Corazón delator llegará a Netflix el 30 de mayo.

4. Ascenso y caída: John Galliano. “Un apasionante retrato del controversial diseñador de moda John Galliano, por el ganador del Oscar Kevin Macdonald. Entrevistas repletas de estrellas y raras imágenes de archivo revelan la toxicidad que se esconde tras el exquisito glamour y el espectáculo, tanto dentro como fuera de la pasarela”, informó en un comunicado la plataforma Max sobre este lanzamiento, que se podrá ver desde el 2 de mayo.

El documental Ascenso y caída: John Galliano se podrá ver por MAx desde el 2 de mayo.

5. Otro pequeño favor. “Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico empresario italiano. Además de los glamurosos invitados, se esperan asesinatos y traiciones para confirmar su asistencia a una boda con más giros inesperados que el camino de Marina Grande a la plaza de Capri”, adelantó Amazon Prime Video sobre esta película, que estará en su menú desde el 1 de mayo.

La película Otro pequeño favor se podrá ver por Amazon Prime Video desde el 1 de mayo.

6. Kun por Agüero. Desde el 7 de mayo llegará a Disney+ una docuserie que tendrá como protagonista a Sergio Kun Agüero. “Con 4 episodios y centrada en la vida del reconocido deportista argentino, Kun por Agüero recorre la memorable carrera de Sergio Kun Agüero en la voz del propio protagonista, quien comparte reflexiones y revelaciones acerca de los momentos más increíbles y los más desafiantes de su vida profesional y personal con material de archivo inédito y entrevistas exclusivas a su familia, amigos y reconocidas figuras como Lionel Messi, Pep Guardiola, Nicolás Otamendi e Ibai Llanos, entre otros”, detalló la plataforma sobre este lanzamiento.

La serie documental Kun por Agüero estará disponible en Disney+ a partir del 7 de mayo.

7. Mountainhead. La plataforma Max anunció para este mes el estreno de la película Mountainhead escrita, dirigida y producida ejecutivamente por Jesse Armstrong, nominado al Oscar y ganador de siete premios Emmy por su trabajo en la exitosa serie original de HBO Succession.

“La película se estrenará en Max este 31 de mayo. La producción concluyó su rodaje en Park City, Utah y será la primera incursión de Armstrong como director de largometrajes, marcando un nuevo capítulo en su carrera”, detallaron desde la plataforma en un comunicado.

La historia tiene en el centro a un grupo de amigos multimillonarios que se reúne durante el desarrollo de una crisis internacional.

“Cuatro amigos. Un patrimonio de 371 billones de dólares. Cero culpabilidad. El elenco está conformado por Steve Carell como Randall, Jason Schwartzman como Souper (Hugo Van Yalk), Cory Michael Smith como Venis y Ramy Youssef como Jeff. El cast secundario incluye a Hadley Robinson como Hester, Andy Daly como Casper, Ali Kinkade como Berry, Daniel Oreskes como Dr. Phipps, David Thompson como Leo, Ami MacKenzie como Janine y Ava Kostia como Paula”, informaron desde Max.

La película Mountainhead estará disponible en Max desde el 31 de mayo.

8 Un hombre diferente. “Un actor en ascenso se somete a un procedimiento médico para transformar drásticamente su apariencia. Pero su nuevo rostro pronto se convierte en una pesadilla. Sebastian Stan y Adam Pearson protagonizan Un hombre diferente, una comedia oscura y compleja, y una travesía emocional marcada por la identidad, la soledad y la obsesión”, informó la plataforma Mubi en un comunicado.

La película, que formará parte de un ciclo con “cuatro visiones singulares sobre la identidad, el caos y la transformación” estará disponible en exclusiva a partir del 1 de mayo.

La película Un hombre diferente estará disponible en Mubi desde el 1 de mayo.

9. Las cuatro estaciones. “Tres parejas, cuatro vacaciones y mucho por recorrer. Las cuatro estaciones sigue los altibajos de un grupo de viejos amigos durante cuatro vacaciones distintas, una en cada estación del año”, informó Netflix sobre este lanzamiento, que estará disponible a partir del 1 de mayo.

Esta producción está protagonizada por la comediante estadounidense Tina Fey, quien además la creó y escribió, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani y Erika Henningsen, con la colaboración de Colman Domingo y Steve Carell.

La miniserie Las cuatro estaciones estará disponible en Netflix desde el 1 de mayo.

10. Andor. El martes 13 de mayo llega a su final la segunda temporada de esta serie. “Repleta de intriga política, peligro, tensión y grandes apuestas, la segunda temporada de Andor es una precuela de Rogue One: una historia de Star Wars, que presentó a un heroico grupo de rebeldes dispuestos a todo para robar los planos del arma de destrucción masiva del Imperio: La Estrella de la Muerte, preparando el escenario para los acontecimientos de la película original de 1977”, informó Disney+ en un comunicado.

“Andor retrocede cinco años desde los acontecimientos de Rogue One para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor, y su transformación de ser un desinteresado y cínico donnadie a un héroe rebelde en camino a un destino épico. La segunda temporada de Andor está protagonizada por Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, con Ben Mendelsohn y Forest Whitaker”, agregó la plataforma.

El 13 de mayo llegará el final de la segunda temporada de Andor. Disponible en Disney+.

11. Babygirl. Romy (Nicole Kidman) es una exitosa directiva que inicia un romance secreto con su joven pasante (Harris Dickinson) a espaldas de su marido (Antonio Banderas). Deberá enfrentarse a los prejuicios y el riesgo de perder su puesto. Después de pasar por los cines esta película llegará al servicio de Amazon Prime Video a partir del 7 de mayo.

La película Babygirl se podrá ver por Amazon Prime Video desde el 7 de mayo.

12. No hables con extraños. “Cuando una familia estadounidense es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una familia británica con la que hicieron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica”, señala la sinopsis oficial de esta película, que luego de su paso por el cine llegará ahora al servicio de Max.

“Protagonizada por James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy, junto a un gran elenco fue escrita y dirigida por James Watkins y está basada en el guión de la sensación de terror danesa de 2022 Gæsterne, escrita por Christian Tafdrup y Mads Tafdrup”, informaron desde la plataforma.

La película No hables con extraños estará disponible en Max desde el 2 de mayo.

13. Deaf President Now! La plataforma Apple TV+ anunció la llegada de este documental a su servicio a partir del 16 de mayo.

“Deaf President Now! relata los ocho días de históricas protestas que se realizaron en la Universidad de Gallaudet en 1988 después de que la junta directiva del centro eligiera a un candidato no sordo por encima de otros muchos sordos con cualificaciones de sobra. Tras una semana de manifestaciones, boicots y protestas, los estudiantes lograron que el candidato elegido dimitiese y que el estimado rector, el doctor I. King Jordan, se convirtiera en el primer presidente sordo del centro. Las protestas fueron un hito en la historia de la lucha por los derechos civiles cuyo impacto se dejó sentir más allá de la Universidad y allanó el camino para que se aprobara la ley ADA o Americans with Disabilities”, detallaron desde la plataforma.

Según informaron los productores, el documental “incluye entrevistas exclusivas a las cabezas visibles del movimiento, entre ellos «los 4 de Gallaudet»: Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus y Greg Hlibok, junto con el testimonio del doctor I. King Jordan, así como grabaciones de archivo y guionizadas”.

El documental Deaf President Now! estará disponible en Apple TV+ desde el 16 de mayo.

14. Licorice Pizza. Mubi anunció para mayo la llegada a su servicio de un ciclo que lleva como título “El cine en la sangre”.

“Reconociendo a quienes nacieron bajo los reflectores, pero han forjado su propio camino, la programación de mayo incluye El cine en la sangre, un especial dedicado a cineastas e intérpretes que han transformado su linaje en una voz singular dentro del cine contemporáneo. Desde Cooper Hoffman en Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson hasta Margaret Qualley en la provocadora La sustancia, pasando por la mirada íntima de Sofia Coppola en Priscilla y el universo performático de Isabella Rossellini en Green Porno, esta colección celebra trayectorias que, lejos de vivir a la sombra, amplifican su legado con autenticidad y estilo”, detalló la plataforma en un comunicado e informó que la película de Paul Thomas Anderson estará disponible desde el 23 de mayo.

La película Licorice Pizza estará disponible en Mubi a partir del 23 de mayo.

AL