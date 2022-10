El Eternauta: cómo es la nueva edición de un clásico de las novelas gráficas

Considerada por los expertos como la primera novela gráfica en español y, sin dudas, la más importante por su trascendencia a lo largo de las décadas en habla hispana, por estos días fue lanzada una nueva edición de El Eternauta (Planeta Cómic, 2022), ese clásico de la novela gráfica con la firma de Héctor Germán Oesterheld en los textos y de Francisco Solano López en las ilustraciones.

Editada originalmente en 1957 en la revista Hora Cero a lo largo de tres años, El Eternauta es una obra clave de la literatura de ciencia ficción. Desde aquella primera versión, el cómic protagonizado por Juan Salvo durante una suerte de invasión extraña de Buenos Aires que es anunciada a partir de una nevada misteriosa, la historieta fue leída por varias generaciones alrededor del mundo.

Tal es su influencia, que en 2020 la plataforma de streaming Netflix anunció que sería lanzada durante 2022 una versión audiovisual de esta historia, con dirección del argentino Bruno Stagnaro. Según se señaló, sin embargo, la producción está demorada por distintos inconvenientes derivados de la pandemia.

“Esa madrugada de 1957 en que un guionista de historietas es interrumpido por la aparición de un viajero del tiempo hace dos años que los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo para derribar el peronismo, y además de cientos de hombres y mujeres mataron también chicos en un colectivo escolar. Hace un año también que el ejército fusilaba militantes de la resistencia peronista en un basural de José León Suárez. En ese 1957, un gobierno militar gobernaba con persecución y tortura mientras tanteaba una salida ‘democrática’. Y Héctor Germán Oesterheld fundaba su propia editorial, Frontera, y en la revista Hora Cero Semanal publicaba El Eternauta. Yo tenía nueve años en la casa de Mataderos y tenía prohibido acercarme al ropero del cuarto de mis padres donde se guardaban armas. Todavía hoy me pregunto si tenía alguna conciencia de lo que significaba la violencia política, si la entreveía acaso en esa historieta que me mantenía en suspenso hasta la semana próxima”, apunta en uno de los prólogos de la nueva edición de El Eternauta el escritor Guillermo Saccomanno.

El otro de los textos que acompañan el libro está a cargo del escritor Juan Sasturain. Consultada por la decisión de lanzar ahora esta edición restaurada, Adriana Fernández, directora editorial del Grupo Planeta en Argentina, señala ante elDiarioAR: “Al Eternauta hay que volver siempre. Hay muchos motivos literarios, muchos motivos históricos, muchas lecturas posibles. También está la necesidad de tener vigente la primera novela gráfica en español, poner en las librerías del modo más masivo posible, con más alcance una obra imprescindible de la literatura argentina”.

“Está el hecho de recordar que la ficción literaria, su lenguaje, está presente en otros géneros, como éste. Pero sobre todo, volvemos a El Eternauta porque es un clásico de la literatura y en tanto tal su legibilidad se sostiene en el tiempo y se abre a nuevas lecturas también, claro”, agrega.

Sobre el trabajo con los originales de esta novela gráfica, a 65 años de su primera aparición, Fernández sostiene: “Nos encontramos con un material que, en parte, debió ser restaurado. Hay 36 páginas cuya restauración estuvo a cargo de Pablo Sapia, que hizo un trabajo detallado, exhaustivo y sumamente respetuoso de los originales y de las opiniones de los herederos de los autores”.

La editora agrega, además, que las familias del guionista y el dibujante, tuvieron su participación en el proceso de este relanzamiento: “Trabajamos con los herederos como un equipo, como lo que necesitábamos ser para que esto saliera bien. Agradezco mucho a Martín Oesterheld, Fernando Araldi y Marina Lopez (y en su nombre a todos sus hermanos)”.

Francisco Solano López ​ fue uno de los dibujantes más importantes de la historieta argentina. Desarrolló su trabajo desde la década de 1950, hasta su muerte, en 2011. Héctor Germán Oesterheld, por su parte, fue uno de los mayores guionistas y escritores de historietas del país. Integra, desde 1978, la lista de desaparecidos por la última dictadura militar.

También en mandarín

En las últimas semanas, se reveló en paralelo a este lanzamiento que El Eternauta fue traducida al mandarín por un sello independiente de Shanghai. Según informó la agencia de noticias Télam, se trata de “una edición sin precedentes que saldrá a la venta en octubre”.

“Nos interesó por la vigencia que tiene su concepto de héroe colectivo y sentimos que era una pena que no existiera una versión china de un trabajo tan importante”, reveló a Télam el responsable de la edición china de la historieta, Zhao Lei. El Eternauta chino se llamará Yonghanger y para su lanzamiento, previsto para este mes, se proyecta una distribución en numerosas escuelas chinas.

“Cuando leí este cómic por primera vez –recordó Zhao– no solo me fascinó su emocionante trama, sino el mundo que crearon los autores. Y a medida que logré una comprensión más profunda del entorno político y social de Argentina en ese momento, me sorprendió aún más la metáfora implícita de la obra y su elogio al espíritu de justicia”.

