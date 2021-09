La icónica banda sueca ABBA anuncia su nuevo álbum después de 40 años

El icónico cuarteto sueco de pop ABBA, responsable de clásicos hits del género como "Dancing Queen" y "Mamma Mia", compartió durante las últimas horas dos nuevas canciones que formarán parte de un nuevo álbum que será lanzado en noviembre próximo tras una pausa de cuarenta años, en un regreso que contará con su propio concierto virtual.

Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, dos de sus miembros, dieron a conocer la noticia en un evento global en vivo realizado a través de YouTube, en el que trascendieron los títulos de los dos cortes de adelanto: "I Still Have Faith in You" y "Don't Shut Me Down".

Ambas canciones integrarán el álbum "Voyage", que podrá escucharse desde el 5 de noviembre de este año y que contendrá otros ocho temas, y que será acompañado por la presentación "ABBA Voyage", un show en el que no faltará lugar para los grandes éxitos y donde los mencionados cantantes y sus colegas Agnetha Fältskog y Frida Lyngstad aparecerán en forma de avatares digitales en un escenario construido en el parque olímpico Queen Elizabeth, en Londres.

Luego de la transmisión, Andersson comentó que el primer tema "trata sobre darse cuenta de lo inconcebible que nos resulta el lugar en el que nos encontramos": "Nunca hubiéramos imaginado que después de cuatro décadas estaríamos lanzando un disco y aún manteniendo la mejor de las amistades entre nosotros, disfrutando de nuestra compañía y con una lealtad total".

"Los vínculos que existen entre nosotros son muy claros, y fue genial. Todo volvió con fuerza en cuestión de segundos, fuimos al estudio sabiendo que si no estábamos a la altura, no lo publicaríamos. Estamos realmente muy orgullosos de este trabajo", agregó Ulvaeus.

Si bien ABBA había confirmado su acercamiento en 2016, el regreso definitivo de la popular banda tras su "disolución" -nunca confirmada- en 1983 fue recibida con emoción por el séquito de seguidores y seguidoras que tiene alrededor del mundo, que en un arrebato de nostalgia característico de los tiempos que corren, celebraron con miles de mensajes en las redes sociales.

La popular banda se formó en 1972, pero no fue hasta dos años después, cuando ganó el Festival de la Canción de Eurovisión -el histórico evento musical y televisivo en el que participan los países de la Unión Europea- con su clásico "Waterloo" que saltaron a la fama mundial.

Pronto se convirtieron en un fenómeno comercial de la industria del pop, ocupando los primeros lugares en las listas alrededor del mundo y vendiendo cerca de 150 millones de álbumes a nivel global.

