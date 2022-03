Murió Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters

El baterista de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció a los 50 años cuando estaba en Colombia. La noticia fue dada a conocer por Foo Fighters a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins”, dice la publicación.

“Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en este inimaginable difícil momento”.

Hawkins fue encontrado sin vida en un hotel del norte de Bogotá. La banda estaba en el cartel de este viernes del festival Estéreo Picnic, el cual se celebra en la capital de Colombia.

En un comunicado en Twitter, el festival comunicó la cancelación de la presentación de Foo Fighters debido a “una situación médica de muchísima gravedad”.

La banda estaba en una gira por América Latina. Ya se habían presentado en México, Argentina y Chile y estaban por realizar conciertos en Colombia y Brasil.

Hawkins nació en Texas en febrero de 1972. Se unió a los Foo Fighters en 1997, en sustitución de William Goldsmith. El primer álbum en el que participó fue In your honor, en el que además de las percusiones, participó en la voz del tema Cold Day in the Sun.

Era una de las figuras visibles de la banda junto al ex Nirvana Dave Grohl. En los conciertos solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure, de Queen y David Bowie, o Rock n' roll, de Led Zeppelin.

Hawkins creció en Laguna Beach (California), donde comenzó a estudiar música de conservatorio y, aunque su especialidad era la batería, también tocaba el piano y la guitarra.

Entre los artistas que inspiraron su carrera estaban Stewart Copeland de The Police, y Roger Taylor, de Queen.

DA