La advertencia de Spielberg a Hollywood sobre el auge de las secuelas: “Nos quedaremos sin ideas”

Steven Spielberg lo volvió a hacer. Aunque la crítica tuvo opiniones divinidades sobre su nueva película, El día de la revelación arrasó en taquilla. Solo en su primer fin de semana en cartelera, el largometraje de ciencia ficción recaudó 44 millones de dólares en Estados Unidos y entre 56 y 57 millones en el mercado internacional.

El éxito que tuvo el filme en cines no solo es una buena noticia para el cineasta, que llevaba sin estrenar nada en la gran pantalla desde Los Fabelman (2022), sino también para Hollywood. Es una especie de mensaje que deja entrever que todavía se puede apostar por el cine de ideas originales, sin recurrir a superhéroes, franquicias y secuelas.

Para Spielberg, es casi una obligación que los creadores de esta industria deberían imponerse a sí mismos. “Si solo creamos propiedades intelectuales conocidas y de marcas reconocidas, nos quedaremos sin ideas”, dijo el cineasta durante la presentación de su nueva película en en CinemaCon.

Una propuesta única

El director y guionista estadounidense insistió en la necesidad de que los estudios de cine como Universal inviertan en ideas nuevas en lugar de los spin-offs que están copando las carteleras. “No hay nada más importante que ofrecer al público historias visuales, y estas pueden presentarse en cualquier formato, pero necesitamos contar historias más originales”.

Algunas de las películas más taquilleras en lo que va de año incluyen Super Mario Galaxy: la película (basada en el popular videojuego), Michael (basada en la vida del cantante) o El diablo viste de prada 2 (la segunda parte de la icónica comedia romántica), tres títulos que confirman esa tendencia hacia la creación de productos derivados de otras obras anteriores.

Lejos de esto ha nacido El día de la salvación, que ahora se suma a otros dos fenómenos recientes, el de Obsession y Backrooms, dos películas de terror con tramas también originales que, en las últimas semanas, también permitieron a la audiencia reencontrarse en la butacas del cine con propuestas más arriesgadas, más únicas.

Otro consejo

Además de la apuesta por las ideas originales, Spielberg también lanzó otro consejo a la industria que lo vio nacer. En este caso, la petición tenía que ver con la necesidad de que las películas permanezcan más tiempo en cartelera antes de su lanzamiento en plataformas. “El público encontrará lo que quiere ver, sean películas grandes o pequeñas, pero los estudios deben ayudarnos ampliando considerablemente los períodos de exclusividad”, señaló el cineasta.