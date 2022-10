Aliados de Trump hacen campaña a favor de Bolsonaro y difunden la mentira del fraude electoral

La primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se celebró el pasado 2 de octubre sin ninguna complicación ni denuncia concreta de fraude electoral, según informó el Tribunal Superior Electoral. Con el 48,43% y el 43,20% respectivamente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se dirigen a la segunda vuelta, que se decidirá el 30 de este mes. Sin embargo, para los ideólogos de la extrema derecha estadounidense, los resultados son “extraños”.

Al día siguiente de la votación, sin pruebas, el ex estratega de Donald Trump y amigo de la familia Bolsonaro, Steve Bannon, y Matthew Tyrmand, miembro de la junta directiva de Project Veritas -organización conservadora que utiliza cámaras secretas para intimidar y denunciar a periodistas- levantaron sospechas sobre los resultados de las elecciones brasileñas en el podcast War Room, creado por Bannon.

“Allí hubo fraude, definitivamente hubo fraude”, dijo Tyrmand. Utilizó como argumento el hecho de que los primeros escrutinios apuntaban a una ventaja para Jair Bolsonaro y también citó la elección para el Senado brasileño, donde el partido del actual presidente tiene el mayor número de escaños.

Tyrmand también dijo que ya había pronosticado este resultado: tal sería la fuerza de Bolsonaro que las instituciones brasileñas no podrían anular su victoria en la primera vuelta, por lo que sería necesario alargar las elecciones para elegir a Lula. “Llevo semanas diciendo que esto [las elecciones] no se terminaría en la primera vuelta, que ajustarían para llegar a la segunda. No iban a hacer nada exagerado en la primera ronda”, dijo.

De hecho, las instituciones brasileñas no tienen ninguna influencia sobre los votos emitidos en las urnas electrónicas. El Tribunal Superior Electoral solo cuenta los votos, que son inviolables. El sistema electrónico brasileño nunca ha registrado un caso de fraude desde su implantación en 1996.

Bannon añadió que sería “matemáticamente imposible” que Jair Bolsonaro perdiera habiendo elegido tantos senadores. “Hay mucho en juego y por eso estamos cubriendo esto con tanta intensidad”, finalizó.

Otro de los invitados al podcast para hacerse eco del juego político en Brasil fue Darren Beattie, ex autor de discursos en la Casa Blanca de Trump. Beattie reafirmó la importancia de las elecciones brasileñas, que enfrentarán a Bolsonaro, “representante exactamente del tipo de nacionalismo que todos queremos y apoyamos”, con Lula, “la versión más destructiva y corrosiva” del comunismo, según él.

Contactos con Eduardo Bolsonaro

Como reveló Agência Pública, Beattie forma parte de la red de contactos de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado, con la extrema derecha estadounidense.

Este medio independiente ha analizado un año del podcast War Room para entender lo que Bannon y sus invitados han estado diciendo sobre Brasil y muestra que las elecciones brasileñas son consideradas cruciales para la derecha estadounidense y mundial. Brasil se menciona en al menos 96 de los 923 episodios analizados. En el podcast, Bannon y sus invitados también se refieren a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos.

A lo largo del lunes postelectoral, Bannon y Tyrmand también se pronunciaron en Gettr, una red social constantemente elogiada en el programa. “Día importante en Brasil, ya que Bolsonaro intenta salvar a la nación de Lula, que es propiedad del PCC [Partido Comunista Chino]”, dijo Bannon. Tyrmand compartió vídeos de su aparición en el programa de Bannon y replicó publicaciones de otras personas que levantaron sospechas de fraude.

Gettr fue fundado por el ex portavoz de Trump Jason Miller, quien también mostró su apoyo al presidente brasileño el día de las elecciones publicando varias fotos con “amigos”, miembros de la familia Bolsonaro. También compartió una impresión de los resultados de la votación que muestra a Bolsonaro por delante de Lula. Sin embargo, la captura de pantalla indica que se trata de la imagen tomada cuando solo se había escrutado el 60% de los votos. Lula tomó después la delantera.

La plataforma también patrocinó eventos, realizados por el think tank del hijo del presidente brasileño, Eduardo Bolsonaro, que llamaron a apoyar la reelección de Bolsonaro antes del período oficial en que se permiten las campañas.

Tuits sobre el fraude en inglés

Matthew Tyrmand también hizo uso de Twitter para difundir la falsedad de que había fraude en Brasil a una audiencia internacional, publicando imágenes de los resultados preliminares del recuento de las urnas. También escribió que Lula no puede “hacer campaña [en las calles] por miedo a ser llamado criminal”.

Tuvo casi 7.000 interacciones y fue retuiteado, entre otros, por Mark Ivanyo, director del grupo conservador Republicans for National Renewal. Tyrmand incluso asoció la teoría del fraude en las elecciones brasileñas con el mensaje sobre las elecciones estadounidenses de 2020: “Suena familiar...”, tuiteó.

Su organización también utilizó la red para apoyar al presidente brasileño. “Bolsonaro ha sido un líder fenomenal que se ha opuesto sin miedo a la agenda de la izquierda”, tuiteó el perfil del grupo, con fotos de una reunión con Eduardo Bolsonaro.

En una entrevista con Agência Pública, Ivanyo señaló a Eduardo Bolsonaro como una figura clave de la derecha global y dijo que ha estado con el diputado al menos cinco veces: “Eduardo Bolsonaro es nuestro principal socio [en Brasil]”, dijo. “Es el mejor y la única persona que puede suceder a su padre cuando llegue ese momento”, subrayó.

Tyrmand se ha implicado mucho en la campaña brasileña en Twitter, publicando sobre el tema al menos nueve veces en los últimos días y retuiteando a aliados de Bolsonaro como Allan dos Santos.

Allan dos Santos, bloguero residente en Estados Unidos y huido de la justicia brasileña por ser investigado por actos antidemocráticos, tuiteó el lunes una imagen con los gráficos del recuento de votos en inglés, denunciando un supuesto fraude, y fue rápidamente retuiteado por Tyrmand.

El 25 de septiembre, Tyrmand publicó un largo artículo en la web de ultraderecha Creative Destruction Media en el que atacaba al Tribunal Supremo de Brasil. El principal objetivo era el ministro Alexandre de Moraes, actual presidente del Tribunal Superior Electoral, al que calificó como “el carácter podrido de la democracia brasileña”. Concluyó diciendo que “Brasil necesita toda nuestra ayuda, de conservadores, nacionalistas, populistas, soberanistas, westfalianos, republicanos en el sentido literal e incluso demócratas en el sentido clásico”, ya que el Tribunal Supremo brasileño “está fuera de control”.

Este mismo tipo de falsedades fueron difundidasflavio por los círculos bolsonaristas durante las elecciones de 2020 en Estados Unidos. En su momento, los seguidores de Bolsonaro copiaron los mensajes de la derecha estadounidense a Brasil, como reveló Pública en otro reportaje.

El apoyo de Trump

Incluso antes de la votación, figuras de la política estadounidense grabaron vídeos de apoyo a Bolsonaro, como el propio Donald Trump, su hijo Donald Trump Jr. y el senador republicano de Texas Ted Cruz. Los videos fueron replicados en las redes sociales por el presidente y sus hijos Eduardo y Flávio Bolsonaro, quien también es senador.

“Apoyo fuertemente al presidente Bolsonaro, espero que sea su líder por mucho tiempo”, dijo el ex presidente de EEUU. El discurso de Trump fue publicado por la cuenta de Jair Bolsonaro con subtítulos en portugués. El vídeo se compartió 37.700 veces y alcanzó 223.900 me gusta.

En su video, el hijo del ex presidente estadounidense dice que Bolsonaro “es la única persona que puede detener el avance del comunismo y el socialismo en Sudamérica”. El contenido tuvo más de 110.000 visitas en Twitter.

Ted Cruz dice que Bolsonaro ha sido un “fuerte amigo” de EEUU y hace una “advertencia” al pueblo brasileño, afirmando que todos los países del continente que se han decidido por el “socialismo antiamericano” han derivado en pobreza y miseria. El contenido fue subtitulado en portugués, alcanzando casi 11.000 me gusta y más de 3.000 retuits en la cuenta de Eduardo Bolsonaro, y superando los 17.000 me gusta y 4.000 compartidas en el perfil del asesor especial de la Presidencia, Filipe Martins.

Flávio Bolsonaro tuiteó al menos otros cinco videos de líderes mundiales en apoyo a la candidatura de su padre. Fueron: el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; el presidente de Vox, Santiago Abascal; el líder del partido de extrema derecha portugués Chega, André Ventura; el candidato derrotado en Chile, José Antonio Kast; el diputado argentino Javier Milei.

*Con la colaboración de Alice Maciel

Reportaje publicado originalmente en Agência Pública