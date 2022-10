En Buenos Aires se vive un “Lulazo” frente al Consulado con las y los brasileños que pueden votar

Fernanda vota por primera vez en Buenos Aires. Es brasileña, vestido rojo, calzas negras, botas blancas y tiene la bandera de Brasil colgada de la cartera. Lara su hija vota por primera vez en unas presidenciales de su país. Las dos están esperando en medio de la calle Cerrito que le llegue el turno. Lo harán por Lula. “Es un Lulazo”, dice emocionada y señala la piel de su brazo. Tiene piel de gallina. El consulado brasileño vive al mediodía un hecho que califican como histórico por la convocatoria: la fila de votación se pierde en la esquina de Juncal, da vuelta la manzana, vuelve sobre Cerrito y sigue por la 9 de Julio. La mayoría de rojo, la mayoría votará a Lula aseguran. Viven “el Lulazo en Buenos Aires”.

Fernanda es votante del PT. Cuenta que hace 20 años votó a Lula por primera vez. “Tenía a Lara en mi panza, ahora ella lo votará por primera vez, por eso estamos acá”. Hace 13 años que viven en Buenos Aires.

En el Consulado de Brasil en Buenos Aires están habilitados 11.570 personas, informaron a elDiarioAR, desde prensa de la Embajada. En el 2018 eran 6.198 las habilitadas, lo hicieron 3.000 personas, explicaron desde la sede diplomática. También en Argentina se puede votar en los consulados de Córdoba y Mendoza, allí lo pueden hacer 888 y 240 votantes respectivamente.

“80 a 20. En esta cola de cada 100, 80 votan a Lula y 20 a Bolsonaro”, se juega Lucila mientras espera su turno. Está a mitad de la Avenida Alvear, le quedan por lo menos tres cuadras cuando son las 12 del mediodía. Actriz, 35 años, hace 4 que vive en Buenos Aires. ·“Es un momento histórico, muy importante para Brasil. Lo que está en juego es el sistema democrático de Brasil. No se trata de a favor o en contra de Lula, es a favor de la democracia y es importante que no haya dudas: que sea en la primera vuelta”, dice para explicar la convocatoria récord de la votantes del exterior que lo están haciendo en Buenos Aires. Este domingo Brasil vive una de las elecciones presidenciales más importantes de su historia: se enfrentan Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT):

Entre banderas brasileñas, y muchas remeras rojas, el ritmo de la fila avanza relativamente rápida. En consulado de la calle Cerrito hay en funcionamiento 15 urnas electrónicas. El comicio se cerrará a las 17, pero “si hay gente sin votar, lo extenderemos para que lo hagan”, informaron también desde la Embajada brasileña.

“Yo voté acá en las anteriores elecciones presidenciales y no había tanta gente, fue un trámite rápido. Hoy me quedo hasta la hora que sea·, cuenta Leonardo Albergaria.

-Te parece que esto es un Lulazo en Buenos Aires, como dicen muchos acá.

¡Sí!“, dice mientras se ríe. ”Nunca me imaginé que sería así. Habrá que ver los números finales“, dice cauto pero sin poder disimular su sonrisa. Es estudiante de medicina, trabaja y hace 4 años que se vino a Buenos Aires.

