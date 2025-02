El Papa parece haber superado las dificultades respiratorias aunque presenta un “inicio de insuficiencia renal leve”

Francisco parece haber superado las dificultades de respiración sufridas ayer por la mañana y, aunque sigue necesitando ayuda del oxígeno, no recibió más transfusiones de sangre, come normalmente y no está intubado de ninguna manera, según confirmó elDiario.es de fuentes vaticanas.

Con toda la cautela, y esperando los resultados de los nuevos análisis, que no se conocerán hasta última hora de la tarde, en el Vaticano se respira un ambiente algo más optimista que ayer, cuando se informó de la crisis asmática y la bajada de plaquetas del pontífice. En la montaña rusa en la que se convirtió la información sobre la salud de Bergoglio, es bastante probable que haya picos de subida y bajada hasta que se produzca un avance (o retroceso) significativo en su cuadro médico, analizan en el entorno papal.

Aunque su estado “sigue siendo crítico”, añaden en un comunicado publicado esta tarde, “se le han administrado dos unidades de concentrado de hematíes con buenos resultados y con un aumento del valor de la hemoglobina”. En cuanto al bajo nivel de plaquetas, el informe apunta que “se mantuvo estable”, aunque sí recoge que “algunos análisis de sangre muestran un inicio de insuficiencia renal leve, que está bajo control”. Eso sí, los médicos seguían confirmando la “complejidad del cuadro clínico”.

Tras las malas sensaciones de la noche anterior, en la que se informó de la crisis asmática que provocó que Francisco recibiera oxígeno “en alto flujo”, en la mañana de este domingo la situación parece haberse estabilizado, tal y como reseñaba el primer parte de la Sala Stampa, que reseñaba que el Papa había descansado y estaba tranquilo.

De hecho, con el aval del Papa, la Santa Sede permitió la publicación del texto del Angelus preparado con anterioridad por Francisco, en el que Bergoglio tranquiliza a los fieles. “Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, asegura en el texto. También agradece la atención al personal sanitario y a los niños y fieles que están rezando por su recuperación. Esta tarde, la diócesis de Roma convocó a una misa de oración por el Papa en San Juan de Letrán.

En cualquier caso, Bergoglio sigue usando las boquillas de oxígeno, en cánulas nasales, que aún necesitaba en la mañana del domingo. Por estas dificultades para respirar, el Papa tiene más dolor que en los últimos días, precisaron las fuentes, aunque no sufrió nuevos episodios respiratorios.

Francisco desayunó con normalidad y se levantó, como el resto de días. El Papa sigue sin recibir visitas, y hasta que no lleguen los resultados de los análisis de esta tarde y los médicos puedan verlos, no habrá nueva actualización sobre su estado de salud.

En la misa del Jubileo de los diáconos, en la que el arzobispo Rino Fisichella leyó la homilía en nombre del Papa, también subrayó que “aunque Francisco esté en la cama de un hospital, lo sentimos cerca de nosotros. Lo sentimos presente en medio de nosotros y esto nos obliga a hacer aún más intenso nuestra oración para que el Señor le asista en su momento de prueba y enfermedad”.

