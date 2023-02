Año nuevo, mismas reivindicaciones. Ciudadanos convocados por colectivos sociales, organizaciones médicas, enfermeras, sindicatos y partidos políticos tomaron este domingo las calles de Madrid. Tras la cita multitudinaria del pasado noviembre que concentró a cientos de miles de personas, los vecinos volvieron a manifestarse para exigir “sanidad pública y soluciones al plan de atención primaria” del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, 250.000 personas se manifestaron este domingo en la capital.

Médicos 'náufragos' en las Urgencias de Madrid: "Te vuelves un cínico para sobrevivir"

Esta vez la protesta llega en plena crisis de la atención primaria, cuyo síntoma más evidente es la huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras, que perdura desde hace más de nueve semanas. “En los tres meses que han pasado desde el 13N las cosas no han hecho más que empeorar. Ahora más que nunca es fundamental estar al lado de los sanitarios, que están luchando como nosotros para la salvaguardia de la atención primaria”, explica José Luis Yuguero, coordinador de la manifestación.

Asimismo, los organizadores vuelven a denunciar el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, que la Comunidad reabrió este otoño (europeo) tras dos años de pandemia de forma precipitada y sin personal suficiente. Entre las reivindicaciones de esta convocatoria, se encuentran también el incremento del presupuesto de la atención primaria y el aumento de las plantillas en todas las categorías profesionales, además de la asistencia sanitaria para todas las personas migrantes y terminar con las sanciones hacia los sanitarios que denuncian las precarias condiciones de trabajo.

Bajo el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública”, cuatro columnas de habitantes de los barrios y pueblos de la Comunidad salieron a las 12.00 horas camino la Plaza de Cibeles de la capital española, donde se leyó el manifiesto de la protesta. La columna sur, que la última vez empezó en Atocha, este domingo salió desde Legazpi, para permitir a los numerosos ciudadanos de los barrios del sur de la capital de tomar parte de la convocatoria de forma más organizada.

Partidos políticos y sindicatos piden más recursos para la sanidad

Antes de comenzar la manifestación, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto aseguró que “hoy vamos a ver cómo miles de vecinos y vecinas salen para defender los servicios públicos y la salud de todos los madrileños”.

La también portavoz de UP en Madrid afirmó que “es evidente que la señora Ayuso está muy nerviosa y no para de decir ocurrencias, no para de decir barbaridades”, en referencia a la reacción de la Comunidad de Madrid tras el discurso de la viuda de Carlos Saura en la ceremonia de los Premios Goya, cuando agradeció el trabajo de los sanitarios. “Sus barbaridades no van a tapar la realidad y la realidad es que hay casi un millón de madrileños que no tienen a día de hoy ni médico de atención primaria, ni pediatra asignado”, añadió Jacinto.

El diputado de Más Madrid, Iñigo Errejón, valoró la manifestación como reflejo de una “mayoría de madrileños y madrileñas que está de acuerdo en una idea muy básica, que es la idea que nos hace sociedad: queremos vivir en un lugar donde tu salud y tu bienestar no dependen de tu dinero”. El diputado aseguró además que las listas de espera en la Comunidad de Madrid así como la falta de médicos en muchos centros de salud tras el fracaso del plan de la presidenta Ayuso para la Atención Primaria “no es un descuido”.

Junto a Errejón, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, lamentó que la sanidad pública madrileña “ha aguantado la pandemia, ha aguantado los recortes del Partido Popular, pero no aguanta cuatro años más de la negligencia programada de la señora Ayuso y del Partido Popular”. García llamó a los ciudadanos a elegir en las próximas elecciones “entre sanidad pública o un partido popular de una señora Ayuso” en el que “predomina la soberbia y el desprecio a la joya de nuestra corona”.

El PSOE madrileño también hizo este domingo un llamamiento a la “mayoría cabal” de la sociedad madrileña y emplazó a Ayuso y a Almeida a “escuchar” a la mayoría social que progete a la Sanidad pública de la Comunidad de Madrid. “No es fácil encontrar un madrileño que no esté agradecido después de estos 40 años a la Sanidad pública y por tanto esta manifestación demuestra que cientos de miles de familias están preocupadas por la situación”, subrayó el secretario general del PSOE de Madrid y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, durante su participación en la manifestación.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó su defensa de la sanidad pública “digna, de calidad y universal” frente al “modelo del Partido Popular que es del que se cure quién pueda”. En su intervención en el acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, Sánchez pidió “no olvidar cuán importantes” es tener una sanidad pública “gratuita, universal y de calidad” en España, más tras los momentos tan “complejos” de la pandemia.

Los organizadores de la marcha recordaron desde el escenario de Cibeles que 600.000 adultos madrileños no tienen médico asignado y 212.000 niños no cuentan con pediatra de referencia para recalcar la necesidad de garantizar que toda persona tenga uno de estos profesionales asignado.

La manifestación fue organizada por más de 70 plataformas y asociaciones ciudadanas que engloban todo el tejido social de Madrid, desde el derecho a la vivienda, hasta las pensiones, pasando por la ecología y los colectivos migrantes. “Está claro que esta manifestación es política, la sanidad pública es un asunto político. Pero no es partidista, por cuanto a Ayuso le guste insinuar lo contrario. Es una convocatoria desde la calle, participativa. Tira para atrás todas las teorías y las confabulaciones de la Comunidad contra nosotros, que demuestra que no estamos manipulados por ningún partido”, reivindica Yuguero.

Desde que fue convocada, la manifestación recibió el respaldo de numerosos representantes del mundo de la cultura. Actores como Juan Diego Botto, Antonio de la Torre o la cantante Rozalén compartieron videos y mensajes de apoyo.

CAB/VH