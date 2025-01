Maduro redobla su pelea con Milei y lo acusa de “nazi sionista” y “sádico social”

Nicolás Maduro, quien hoy asumió su cuestionado y tercer mandato como presidente de Venezuela, redobló sus críticas contra su par de Argentina. En su discurso de asunción calificó a Javier Milei como “nazi sionista” y “sádico social”.

En un clima de máxima tensión, y mientras aumenta la presión internacional sobre las cuestionadas elecciones que llevaron a Maduro a un tercer mandato, el presidente de Venezuela se despachó en su discurso ante la Asamblea Nacional contra Javier Milei: “La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente”.

Ambos mandatarios parecen haber encontrado en el otro su contracara ideal. Milei fue uno de los primeros en denunciar como fraudulentas las elecciones en las que Maduro se adjudica el triunfo y no dudó en llamarlo “dictador”. Esa pelea tiene su capítulo más reciente en la detención del gendarme Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, al acusa de espionaje.

Este viernes, durante su asunción Maduro recordó el fallido intento de Juan Guiadó de proclamarse vencedor en las anteriores elecciones presidenciales. “Cuando intentaron imponer a Juan Guaidó, muy ladrón, muy farsante, creyeron que viniéndose todos encima de Venezuela el pueblo de Venezuela se iba a acobardar, no entendieron”, sostuvo Maduro. Y agregó: “No aprendieron la lección de Guaidó, no la aprendieron. El imperialismo, la extrema derecha, no aprendieron ni aprenderán ninguna lección”