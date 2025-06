Trump amenazó con matar a Jamenei: “Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con matar a Alí Jamenei, líder supremo de Irán: “Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo”, dijo Trump: “Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora. Pero no queremos que se lancen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”.

En un posterior post en Truth Social, Trump exigió a Irán una “rendición incondicional”, después de decir: “Tenemos un control total y absoluto de los cielos sobre Irán. Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en gran cantidad, pero no se pueden comparar con los aparatos diseñados, fabricados y producidos en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que los buenos viejos Estados Unidos”.

La escalada de Israel contra Irán, con las consiguientes respuestas de Teherán, está disparando las tensiones en Washington, acerca de si el presidente de EEUU se involucrará militarmente en la ofensiva de Benjamín Netanyahu.

Según informa Reuters, el ejército de EEUU está enviando aviones de combate a Oriente Próximo y ampliando el despliegue de otros aviones de guerra, reforzando así las fuerzas militares estadounidenses en la región. Una de las fuentes dijo que entre los aviones desplegados hay F-16, F-22 y F-35.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, se utilizaron aviones de combate para derribar drones y proyectiles.

Ida precipitada del G7

La elevación de la temperatura en Medio Oriente este martes vino precedida por la ida precipitada de Trump de la cumbre del G7 en Canadá el lunes por la noche.

Según dijo Trump en el avión de regreso a EEUU, él no busca “un alto el fuego”, sino “algo mejor que un alto el fuego. No dije que buscara un alto el fuego. Eso lo dijo Emmanuel, un tipo agradable, pero que no suele acertar”.

Cuando se le preguntó qué buscaba concretamente, respondió: “Un final, un final real, no un alto el fuego, un final real”. A continuación, dijo que buscaba como una “rendición total” por parte de Irán, país al que advirtió de que no atacara objetivos estadounidenses: “Responderemos con tanta dureza que nos quitaremos los guantes. Creo que saben que no deben tocar a nuestras tropas”.

Trump también dijo que estaba considerando enviar al vicepresidente, JD Vance, y al negociador Steve Witkoff para reunirse con una delegación iraní, pero que “depende de lo que pase”. A continuación, añadió: “No estoy muy dispuesto a negociar con Irán”.