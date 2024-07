Trump elige a J.D. Vance, senador de Ohio, como candidato a vicepresidente

Donald Trump eligió este lunes a J.D. Vance, senador de Ohio, como candidato a vicepresidente. El senador por Florida Marco Rubio y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, fueron notificados de que no serían los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos de Donald Trump, informaron este lunes las cadenas Fox News y CNN.

Rubio y Burgum eran dos de los cuatro líderes republicanos que más sonaban para el puesto junto a los también senadores JD Vance, que al final fue el elegido, y Tim Scott.

Trump anunció el nombre este lunes, durante el primer día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

Vance, de 39 años, es un recién llegado a la política que entró en el Senado el año pasado, pero pasó ese tiempo ascendiendo en el campo conservador.

En su día fue un acerbo crítico de Trump –a quien atacó como “reprobable” y calificó de “heroína cultural”– y se ganó el respaldo de Trump en su carrera al Senado de 2022 al abrazar por completo su política y sus fakes sobre unas elecciones robadas.

El apoyo lo elevó por encima de un campo lleno de gente y, en última instancia, al Senado.

Vance saltó a la fama con sus memorias de 2016, Hillbilly Elegy. Antiguo crítico de Trump y ahora ferviente partidario, afirma luchar por la clase trabajadora enfrentándose a los liberales que “pueblan las altas esferas del gobierno, los negocios, los medios de comunicación, el entretenimiento y el mundo académico estadounidenses”.

Así mismo, alienta las opiniones populistas del ex presidente sobre la inmigración y de una política exterior de “América primero” en Ucrania. Su amigo Donald Trump Jr dijo a Newsmax en enero: “Me encantaría ver a un JD Vance. Gente alineada y agresiva”.

Trump, tras el ataque

En una entrevista exclusiva con el diario Washington Examiner, el candidato del Partido Republicano desveló este lunes que cambió el discurso que va a ofrecer esta semana en la Convención Nacional Republicana, que arranca este lunes y en la que se hará oficial la nominación de Trump.

“El discurso que iba a dar el jueves iba a ser espectacular. Si esto no hubiera sucedido, habría sido uno de los discursos más increíbles”, aseguró. Pero sus palabras ya no se centrarán en su contrincante, el presidente Joe Biden. “Honestamente, ahora será un discurso completamente diferente”, prometió. Antes de volar de Bedminster (New Jersey) a Milwaukee, donde tiene lugar la convención de su partido, Trump dijo a ese medio que su discurso “estará a la altura del momento que la historia requiere”.

El expresidente llegó la noche del domingo a Milwaukee y, antes de viajar, indicó en su red Truth Social que lo sucedido le hizo plantearse retrasar dos días su llegada al evento. Sin embargo, posteriormente decidió que no podía permitir que un “tirador o potencial asesino” alterara su agenda. Tras pasar un día recluido en su club de golf en Nueva Jersey, aseguró en un comentario en esa red social que no tiene “miedo” y se mantendrá fuerte y “desafiante”.

Mientras, su equipo de campaña confirmó que la convención republicana que se celebra en Wisconsin entre el lunes y el jueves sigue adelante, aunque con más seguridad. En un comunicado, Chris LaCivita y Susie Wiles, directivos de la campaña electoral de Trump, informaron que se van a extender medidas de seguridad en el recinto y, por otra parte, recomendaron al personal que se mantengan alejados de las oficinas de campaña en Washington y Palm Beach (Florida) “mientras se evalúan las ubicaciones y se implementan nuevas medidas de seguridad”.

“También instamos a reconocer la polarización política en estas acaloradas elecciones. Si algo se ve mal, avíselo de inmediato a los jefes o el equipo de seguridad en el lugar”, pidieron pedido en el comunicado.