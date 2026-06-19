Vance advierte a Israel que Trump es su “último aliado fuerte” y recuerda que el armamento de EE.UU. lo protegió de los ataques de Irán

Ante la creciente presión para que la Casa Blanca explique los detalles y mecanismos de aplicación del 'Memorando de Entendimiento de Islamabad' suscrito por EE.UU. e Irán y que contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habló esta tarde ante la prensa en la Casa Blanca para informar de los alcances de la negociación.

Vance informó que la Armada estadounidense permitió el paso de más de una docena de barcos a puertos iraníes por el estrecho de Ormuz, levantando el bloqueo como parte del acuerdo, y que más de 12,5 millones de barriles transitaron por el paso la noche del miércoles, la cifra más alta desde que comenzó el conflicto a finales de febrero.

Tras restar importancia en varias ocasiones a las críticas que apuntan que el acuerdo alcanzado favorece a Irán, Vance insistió en que EE.UU. destruyó el programa nuclear iraní y “su capacidad de enriquecimiento, las instalaciones que utilizaban para desarrollar el enriquecimiento y una posible arma nuclear”, pero informó que las estimaciones de la inteligencia estadounidense sugieren que Irán conservó alrededor del 70% de su arsenal de misiles balísticos y de crucero previo a la guerra.

Preguntado por el cambio en la postura de Donald Trump sobre el arsenal de misiles balísticos de Irán respecto al 28 de febrero, al inicio de la guerra, cuando el presidente estadounidense afirmó que destruir los misiles y la industria misilística iraníes era un objetivo clave de la guerra, remarcó que los países no renuncian al derecho a la legítima defensa, al tiempo que subrayó que espera que “como parte del acuerdo final, no puedan construir el tipo de misiles que pueden representar una amenaza generalizada para todo el mundo”.

Además, pidió a los periodistas presentes que informen que Estados Unidos “no está cediendo ni un centavo con Irán” y que “los beneficios económicos, el levantamiento de sanciones y demás que conlleva este acuerdo solo se concretarán si los iraníes cumplen”.

Durante el turno de respuestas a la prensa, y en un inesperado comentario, Vance también arremetió contra los funcionarios israelíes que critican al presidente Trump por el principio de acuerdo alcanzado con Irán: “Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”, dijo antes de excluir al ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “seguir ese camino”, pero sí culpar a miembros de su Gabinete.

“El problema de Israel no es Trump, y cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de Estados Unidos debe despertar y darse cuenta de la realidad de la situación en la que se encuentra el país”, sentenció.

Sobre los próximos pasos a seguir, Vance dijo que el Congreso debería haber recibido la copia formal firmada del memorando de entendimiento esta mañana o más tarde hoy, y que la Casa Blanca planeaba informar a los legisladores próximamente.

Vance declaró que desconoce si viajaría a Suiza el viernes para las negociaciones con Irán, que originalmente iban a culminar con la firma del acuerdo, y agregó que el plan era ir a Suiza, aunque no sabe la fecha exacta, y que creía que las negociaciones técnicas comenzarían este fin de semana, pero que, si bien seguían previstas, podrían cambiar.

Momentos antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, anunció la cancelación de la ceremonia de firma en Ginebra ya que, según se entiende, el acuerdo ya se firmó de forma remota.

Trump firmó el documento por segunda vez el miércoles por la noche —tras haberlo firmado digitalmente el domingo— en eell Palacio de Versalles antes de partir de Francia, donde asistió a la cumbre del G7.

elDiario.es