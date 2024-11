Tras la victoria de Trump, Bolsonaro confía en revertir su inhabilitación en Brasil: “El mundo está girando a la derecha”

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, inhabilitado por deslegitimar el proceso electoral, confía en recuperar sus derechos políticos y disputar los comicios de 2026 tras la victoria del republicano Donald Trump en Estados Unidos.

El ex jefe de Estado (2019-2022) se autodeclaró el candidato de la derecha de las próximas presidenciales hasta que se ratifique de manera definitiva su “muerte política”, según afirmó en una entrevista al portal Metrópoles divulgada este miércoles.

Bolsonaro ve factible que la Justicia acepte alguno de sus recursos o que el Congreso lo amnistíe, influenciado, en su opinión, por los “vientos de la democracia” que han soplado en los últimos procesos electorales en Argentina, Estados Unidos y Brasil.

Se refirió así al triunfo de Javier Milei en las presidenciales argentinas de 2023; al de Trump este mes en EE.UU.; y al de los partidos de centro-derecha en las municipales brasileñas de octubre pasado.

“El mundo entero está girando a la derecha. Están hartos de la agenda 'woke', están hartos del tema de la diversidad. Están hartos de que se ataquen los valores familiares”, manifestó.

A su juicio, “la inmensa mayoría de los seres humanos” quieren defender “la familia, las buenas costumbres y la libertad”.

Preguntado sobre de qué forma Trump puede influenciar en su caso, Bolsonaro respondió que “Estados Unidos es la mayor potencia económica, militar y también el mayor país democrático del mundo”.

Recordó que tuvo una “excelente relación” con el magnate cuando ambos coincidieron en el poder y subrayó que el ahora mandatario electo estadounidense “tiene un enorme interés en Brasil por su tamaño y por sus riquezas”.

Bolsonaro fue inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que el año pasado lo halló culpable por abuso de poder político y uso indebido de medios de comunicación en la campaña de las elecciones de 2022, que perdió por un estrecho margen ante el dirigente progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El tribunal consideró entonces que Bolsonaro difundió bulos de forma reiterada con la intención de deslegitimar el proceso electoral y las instituciones democráticas.

El exgobernante volvió a rechazar esas acusaciones en la entrevista a Metrópoles y atribuyó su inhabilitación a una maniobra judicial repleta de “arbitrariedades”.

“Saben que, si soy candidato, gano en 2026 (...) No tienen argumentos para sacarme de la política”, aseguró.

La entrevista completa de Metrópoles a Bolsonaro

¿Ha mantenido el discurso de que será candidato a la presidencia en 2026, aunque, en teoría, no es elegible? ¿Qué le lleva a creer que podrá ser candidato en 2026?

Primero, ¿por qué no soy elegible? ¿Cuál fue el delito? ¿Había dinero en mi ropa interior? ¿Dinero por ahí? ¿Apartamento? ¿Malversación de fondos en compañía? Nada. Se reunió con embajadores, que es una política privada del Presidente de la República. No gané ningún voto en esa reunión. ¿De qué hablé en esta reunión? Las urnas, especialmente la Investigación 1361, de noviembre de 2018, que está clasificada como confidencial hasta el día de hoy. En otras palabras, una denuncia de fraude en mi elección, ¿por qué está abierta hasta el día de hoy, después de que ciertas personas importantes fueron escuchadas? ¿Por qué la prensa no quiere saber nada de esta investigación?

La otra causa: el abuso del poder económico. Terminado el 7 de septiembre, entregué mi pancarta a un asesor y me dirigí a la Explanada de los Ministerios. Creo que había alrededor de 1 millón de personas. Y yo ocupé el coche de sonido de Silas Malafaia. No había nada. No hay recursos públicos involucrados en esto.

Obviamente, lo entiendo como una persecución. Sobre todo porque estas dos inelegibilidades solo se sometieron a votación después de dos ternas triples, que el Ejecutivo elige, de hecho, eligió el presidente del TSE, y luego pasó a 5 a 2 en contra mía. Y sería, al menos, un 4-3 a mi favor, si no hubiera intercambiado estos dos en la recta final. Por lo tanto, primero no es elegible sin ninguna razón. Incluso parece que vivimos aquí en Suiza, está bien. Esto no significa que no debas castigar a aquellos que puedan haber cometido errores. No me equivoqué. Así que esa es mi certeza.

Entonces, ¿cree que el propio Poder Judicial puede revertir su inelegibilidad?

Es quién decidirá, al final de la línea, correcto. Uno de los puntos de decisión es el Tribunal Supremo Federal. Ni siquiera quiero compararlo con los casos, porque son casos que no tienen nada que ver con el mío. Dilma fue destituida. La sanción es de 8 años de inelegibilidad. Se decidió en el propio Senado, presidido por el ministro Lewandowski la sesión, que fuera elegible. Tanto es así que en 2018 se postuló para las elecciones al Senado.

En el pasado, la fórmula Dilma-Temer se consideraba aceptada para regular la rendición de cuentas debido al exceso de pruebas. Es decir, no hay noticias de un expresidente que haya dejado de ser elegible para este tipo de acusaciones. Ahora, seguro, no voy a huir de una respuesta, ¿verdad? Es una convicción de mi parte: sacarme del combate, porque saben que soy candidato a presidente, gano 26.

¿Cree que se puede revertir su inelegibilidad también a través del Congreso?

También puede serlo. Porque soplaron vientos de democracia en Argentina, en las elecciones municipales de acá, en los norteamericanos. Y el mundo entero está girando a la derecha. Están cansados de la agenda woke, están cansados de ese tema de la diversidad. Están cansados de atacar los valores familiares. Es decir, la inmensa mayoría de los seres humanos quieren de verdad lo que yo siempre he defendido como diputado, que incluso me hice conocido por defender este tipo de agendas: la familia, las buenas costumbres, la libertad. A pesar de ser acusado exactamente de lo contrario.

De manera práctica, ¿cómo ve que Trump puede influir en Brasil para que usted pueda postularse en 2026?

Estados Unidos es el país económico, militar y democrático más grande del mundo. Tuvimos una experiencia con Trump en ese entonces, de 2017 a 2020. No tuvimos guerra en el mundo, pero, obviamente, en la recta final, sufrió mucho por la pandemia. Y la gente tiene esto en su memoria. Ahora está regresando, una victoria realmente fantástica. Hizo el Senado, la Cámara, más gobernadores, el voto popular. Y está armando un excelente equipo, desde mi punto de vista. Con algunos de ellos, casi la mitad, he tenido contacto en el pasado y una buena, excelente, relación. También tuve una excelente relación con Trump. Después de que dejé la Presidencia, el que continuó con esta relación fuera de la Presidencia fue mi hijo Eduardo Bolsonaro. Fue uno de los pocos, de aproximadamente 80, que fueron invitados a participar en el conteo allí en su residencia.

Obviamente mi hijo habla con él. Habla con sus hijos. Tengo algunas personas, especialmente brasileños, que están en el equipo de Trump y hablamos. Y prácticamente tiene una obsesión con la libertad de expresión y lo ha demostrado con su acercamiento a Elon Musk. Cuando era Twitter, en ese entonces. Imagínate que te prohíban aquí, qué humillación. Luego, con Elon Musk comprando y convirtiéndose en X, esta libertad es un sello distintivo del gobierno. Para nosotros, la X en la mano de Elon Musk, que también es un amante de la libertad, fue excepcional. Desafortunadamente, con motivo de las elecciones, la misma persona que estaba al frente del TSE también decidió sacar X del aire hasta el final de la primera vuelta, como herramienta para discutir agendas políticas aquí en Brasil.

Entonces, ¿cree que Alexandre de Moraes sacó la X del aire solo para afectar las elecciones municipales y perjudicar a los candidatos de la derecha?

No quiero decir que sea una coincidencia. En ese entonces, también afectó las elecciones de 2022, eliminando páginas de derecha, noticias falsas, desmonetización, amenazas. Hizo muchas cosas que solo lastimaron mi costado. Me prohibió, por ejemplo, poner las imágenes de Lula diciendo 'roba un celular para tomar una cerveza', el tema del aborto, el tema de sus relaciones con dictaduras en todo el mundo, imágenes del Siete de Septiembre, Lula con “CPX” en la cabeza.

Y una de las cosas muy serias: el tema de las inserciones radiofónicas. Más de 1 millón de mis inserciones no estaban en el aire allí en el noreste. Y otra más importante: con dinero público, el TSE hizo una campaña masiva para que jóvenes de 16, 17 años obtuvieran un título. Alrededor de 4 millones de jóvenes se llevaron el título. Y sabemos que, en este grupo de edad, 3/4 votan por el PT. Es decir, la izquierda tenía 3 millones de votos, yo tenía 1 millón, y Lula tenía de más, gracias a la acción del TSE, dedo en la balanza, sí, 2 millones de votos. Casualmente, el número que decidió la elección en las elecciones.

Así que todo esto está en este equilibrio. El interés estadounidense está en toda América del Sur. Como presidente, me habló de su preocupación por Venezuela y trazó conmigo planes hipotéticos, lo cual es común que suceda, que están completamente en reserva, en vista de mi tema funcional. Y le conté los problemas, si la izquierda volvía a Brasil. No creía que iba a volver. Pero, volviendo atrás, toda Sudamérica iba a estar pintada de rojo. Por lo tanto, él tiene esta preocupación, y su gran arma, en esta materia, es la libertad de expresión en su forma más completa posible.

¿Cree que Trump podrá influir económicamente, como con las sanciones que Estados Unidos hace a Venezuela? ¿O, de repente, cancelar las visas de los ministros del STF?

No tengo toda esta libertad para hablar con él, aunque conozco a algunos asesores, que están siendo preanunciados para componer su gabinete. Pero creo que él tiene un gran interés en Brasil por su tamaño, por sus riquezas, por lo que representa nuestro pueblo. Y como un país que realmente puede aquí, como ejemplo, desequilibrar positivamente para la democracia, para la libertad, toda América del Sur. Por lo tanto, invertirá en Brasil, sí, en mi opinión, en términos de hacer cumplir los valores de su pueblo, que es muy similar al nuestro. Que, a través de la libertad de expresión, podemos soñar aquí y no hundirnos aún más en una dictadura que se avecina.

Presidente, hay mucha especulación detrás de las bambalinas de la política de que, si no logra revertir la inelegibilidad, Flávio Bolsonaro sería su candidato a la Presidencia. ¿Flávio sería su candidato?

La respuesta es la misma: esta partícula “si, caso, tal vez” no existe. Soy candidato hasta que se anuncie en serio mi muerte política. No tienen ningún argumento para sacarme de la política. Excepto por el poder, la fuerza de la arbitrariedad contra mi persona. Repito: ¿cuál es la acusación contra mí? ¿Qué hice mal para no presentarme a las elecciones? Y si soy tan malo, déjame competir para perder. Es muy sencillo. ¿O tienen miedo de mi candidatura?

¿Arthur Lira habló con usted antes de tomar de la CCJ el proyecto de ley de amnistía para los condenados hasta el 8 de enero y enviarlo a una comisión especial? ¿Crees que lo hizo para dejar de lado el tema?

Él sí me habló. Estuve de acuerdo con la creación de la comisión. En la comisión, puedes invitar o convocar a ciertas personas. De nuestro lado, también hablé con más parlamentarios, queremos bajar, por ejemplo, a esas seis niñas de 10 años, hijas de un hombre que fue condenado a 17 años, está prófugo, nadie sabe dónde está. Está prófugo. La mayor condena que sufre es la familia. Ahora bien, querer insistir en la clave de que esos pobres desgraciados querían tomar el poder el 8 de enero, es abusar de la inteligencia humana. Como si a partir de ese momento alguien se sentara en la silla presidencial: “Mira, yo soy el presidente y el régimen en Brasil ha cambiado”.

Dar un golpe de Estado un domingo, sin líder, sin las Fuerzas Armadas, sin armas, eso no existe. Esto es absurdo. Hacen algo inhumano a las personas que están encarceladas. Hay muchas mujeres con niños pequeños, hombres, abuelos con hijos, con nietos, que están sufriendo esto a cambio de ¿qué? ¿Decir que Lula era un demócrata? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está General G Dias? ¿Dónde están las imágenes del Ministerio de Justicia? Si yo quería dar el golpe, ¿por qué desaparecieron con las imágenes? ¿Quién iba y venía por la mañana en el tribunal? ¿Por qué Lula fue a Araraquara (SP) esa mañana?

Ahora, han copiado parcialmente lo que sucedió en el Capitolio de Estados Unidos. Y ahí, por supuesto, hubo muertes, hay que determinar responsabilidades, hay algunas personas detenidas, pero es una minoría. A pesar de ser un sistema de justicia más duro que el nuestro, las penas no se acercan a las que se aplican aquí. Y tenemos que buscar la manera de pacificar el país.

¿Cree que aprobarán el proyecto de amnistía este año? Ya estamos cerca del receso.

Este año no va a funcionar, en mi opinión. No habrá tiempo para eso. Pero no teníamos alternativa. Porque, mira: aunque se apruebe en comisión... Estuve allí hablando con Carol de Toni (PL-SC), presidenta de la CCJ, iba muy bien. Teníamos muchas esperanzas de aprobarlo allí. Ahora, yendo a la Cámara, tendría que haber Lira para poner en el orden del día. Y teníamos dudas sobre si el pleno lo apoyaría. No hace mucho, se escuchó al líder del PDT decir que está a favor de una amnistía parcial. Ya hemos empezado a hablar. En aquel entonces, José Múcio, ministro de Defensa, dijo que no se trataba de un golpe de Estado. Hace unos días, (Nelson) Jobim (ex ministro de la Corte Suprema y de Defensa) dijo lo mismo y luego se retractó. Pero ya ha dicho algo.

Entonces, ¿crees que necesitas madurar el tema para obtener apoyo?

Sé que cada segundo para los inocentes encarcelados es una eternidad. Pero prefiero que tome un poco más de tiempo. Lo siento, siento el dolor de estas personas. Pero es mejor optar por una casi certeza que permanecer en la incertidumbre sobre el resultado de esta propuesta de amnistía.

Presidente, ¿cuál es su posición sobre el final de la jornada laboral de 6×1?

Hay que ver los orígenes de los problemas. ¿Cómo nació la ideología de género, por ejemplo? La gente solo discute, pero tiene que conocer el origen. Comenzó en 2009, con un decreto de Lula. Y, a partir de ese decreto, con la lectura, se puede entender qué es la ideología de género. Esta cuestión de la jornada laboral aún no se ha firmado suficientemente. Lo que se está proponiendo allí está en el artículo 7 de la Constitución, que es una cláusula pétrea. ¿Cuál es la intención del PT, PSol, PCdoB? Al perderse, se desconectan del pueblo brasileño, quieren volver a su origen. ¿Cómo? Pillar a mucha gente desinformada, que está en la parte baja del mercado laboral, o que está desempleada, diciendo: “Mira, pasemos a 4 días a la semana y tres días libres”. Eso es muy bonito.

Paulo Guedes y yo, por ejemplo, empezamos a concretar un proyecto, una propuesta, sería la creación de “Mi Primera Empresa”, para todos los que se quejen del salario, por ejemplo, la jornada laboral, podrán crear su empresa, pagar R$ 10 mil mensuales por cada uno o R$ 20 mil por mes y dar tres días de trabajo por semana. Demostrar que, además de qué..., el PT siempre quiere hacer, jugar uno contra el otro, el jefe contra el empleado, en este caso, para buscar simpatía, compasión, votos. Poder volver a hacer exactamente lo mismo que siempre han hecho: es decir, nada, excepto hundir nuestro Brasil.

Algunos de sus aliados lo han criticado por respaldar alianzas entre el PL y el Centrão, como en la disputa por la Cámara y el Senado. ¿Cómo ve estas críticas?

Mira, siempre es bueno ponerse en los zapatos de esa persona a la que quieres atacar. Supongamos: (el diputado federal Ricardo) Salles, hoy, es presidente de la República. Salles, usted es el presidente de la República, está en la silla, ahora es suya. Tendrás que enviar mensajes al Congreso Nacional para gobernar. ¿Con quién va a gobernar? Está tu fiesta, está el Centrão, para el que no quieres espacio y hay una cuarta parte de la extrema izquierda, PT, PCdoB y PSol. ¿Cómo va a actuar?

El tema, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Hicimos un acuerdo en ese entonces con Lira, que iba a ganar las elecciones. Tenemos una buena vacante en la mesa y tenemos buenas comisiones, tenemos la principal, que es la de Constitución y Justicia. Incluso tenemos la Comisión de Educación, que está con Nikolas, el joven Nikolas. Y ahora hemos decidido no repetir el error del Senado. Jugamos en Rogério Marinho (en 2023), perdimos. Cuando pierdes, no tienes lugar en la mesa, no tienes comisión. Si quieres convocar a un ministro, no puedes. Te conviertes en un senador zombie.

Así, la victoria de Alcolumbre era segura. A los 60 años, anunciamos nuestro apoyo a él. Ahora estamos negociando la primera vicepresidencia del Senado o la CCJ. La fiesta gana. La fiesta ya no es una fiesta de zombis por dentro. Y, de esa manera, si nos convertimos, por ejemplo, en vicepresidente. Podemos, en ausencia de Davi, si se siente, supongamos, incómodo, en su ausencia, nuestro diputado pone la amnistía en el orden del día, por ejemplo.

¿Tiene algún compromiso de Alcolumbre con usted para guiar el impeachment de los ministros del STF?

Su compromiso es cumplir con las reglas. Lo que queremos es un Senado fuerte para que haya un equilibrio entre los poderes. Si hay equilibrio, nadie en las Tres Potencias sacará la cabeza de su trinchera.

Pero, ¿hubo un compromiso en este sentido?

No hubo ningún compromiso en este sentido. Tampoco hemos hecho ninguna solicitud en ese sentido. Porque los grandes compromisos ocurren en la conversación, no en el papel. Vale mucho, para nosotros aquí, un parlamentario, y siempre lo fue, Valdemar hasta tiene esta marca suya, vale lo que se dijo. De lo que hemos hablado mucho es de poner en el orden del día, siguiendo las reglas, las propuestas que le interesan a cualquier diputado o senador.

¿Michelle Bolsonaro será candidata al Senado por el DF en 2026? ¿Y quién sería el otro nombre en el boleto que apoyará?

Sería mejor que hablaras con la Sra. Michelle, porque a ella no le gusta que diga su nombre, ¿verdad? Pero de lo que sí se ha hablado es de que le gustaría ser una de las dos vacantes de PL aquí en el DF (al Senado). Ella tiene algo a su favor: viajó por Brasil, se comunica muy bien, es evangélica. Fue el principal cable electoral de Damares aquí en el DF. Comenzó con un 2%. El otro candidato obtuvo más del 40%, que fue del PL, inclusive. Ganó Damares. Entonces, dicen que es una persona que tiene muchas posibilidades de ser elegida senadora aquí. La otra vacante esperaremos un poco más. El actual gobernador parece querer hacerlo. Bia Kicis parece quererlo también.

Pero solo hay dos vacantes...

Hay dos vacantes y tres nombres fuertes. Quedaría uno. Y nadie quiere quedarse atrás. Y, en la recta final, tenemos experiencia, por ejemplo, con Alberto Fraga. En ese entonces era el diputado más votado aquí en el DF, llegó como candidato al gobierno, no tuvo éxito y estuvo cuatro años sin mandato. Y él mismo dice: es difícil que la vida de un parlamentario, como era muy querido aquí, bien votado, esté sin mandato. Bia Kicis no quiere eso. Ibaneis tampoco lo quiere. Michelle tampoco lo quiere, pero nunca ha probado el poder, por lo que para ella puede ser menos traumático. Pero quien decidirá es el pueblo brasileño. Creo que, si Michelle es candidata, se beneficiará de una de estas vacantes.

¿Hay posibilidades de que Damares sea candidata a la gubernatura del DF con su apoyo?

Ella es de otro partido. A pesar de mi amistad con ella, nunca me habló de ello. Hay que ver si ella quiere, si es buena en eso. No es fácil ser titular del Ejecutivo en Eldorado Paulista, mi ciudad en el interior de São Paulo. Es un gran dolor de cabeza. GDF también. No es fácil ser un puesto ejecutivo. Hay que sopesarlo, verlo bien, ver cómo están las cuentas, las finanzas, de esa entidad, para ver si te presentas a las elecciones o no.

Porque la población no perdona. Si más tarde afirmas que tenías un problema, te responderán: “¿No sabías de los problemas? ¿Por qué vino como candidato? Por lo tanto, veo a Damares como un buen nombre. Fue una excelente ministra mía, se quedó prácticamente todo mi mandato, se fue solo para presentarse a las elecciones. Es un buen nombre. Ahora le toca a ella, incluso es de otro partido, es una mujer. Así que no voy a dar una suposición en esta área.

Así fue el encuentro de Bolsonaro y Milei en julio pasado

Con información de EFE y Metrópoles.

