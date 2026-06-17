“Se me acusa de graves delitos que no he cometido”, dijo Zapatero, primer expresidente español en declarar como imputado por irregularidades

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”. Estas han sido las primeras palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles, nada más salir de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como imputado ante el juez José Luis Calama.

Finalmente Zapatero ha enviado un comunicado en lugar de hacer declaraciones a la prensa como estaba inicialmente previsto, pero según ha dicho en el texto, su intención es seguir dando explicaciones los próximos días. Su reflexión ha llegado tras declarar ante el juez Calama durante más de tres horas.

El expresidente ha comenzando el comunicado dando las gracias a la prensa “por la espera, y también a la ciudadanía”. “He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”, ha añadido.

Zapatero reconoce que se le acusa de “muy graves delitos” que afirma no haber cometido. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, ha destcado.

También ha dicho que durante su intervención ante el juez ha presentado al tribunal “una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta”. “Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”, ha zanjado.

El juez instructor considera a Zapatero como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La declaración en la Audiencia Nacional

Zapatero llegaba poco antes de las 9.00 horas a la Audiencia Nacional y, ante un dispositivo mediático sin precedentes, entraba por la puerta principal, la que usan los magistrados y fiscales, y no por la entrada habitual de público. El expresidente ha acortado el 'paseíllo' ante los medios al que, por lo general, se ven sometidos quienes acuden a declarar. Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción.

Ante el juez, Zapatero ha indicado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración.