Trump llama “dictador” a Zelenski: “Más vale que actúe rápido o su país desaparecerá”

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio un paso más en sus ataques contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acusó directamente de dictador. “Un dictador sin elecciones, más vale que Zelenski actúe rápido o su país desaparecerá”, publicó en su red social Truth Social.

“Se niega a convocar elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en manejar a Biden como quería”, añadió el presidente, que horas antes le había culpado de iniciar la guerra y de no haber querido negociar durante tres años, sin mencionar que fue Rusia quien invadió Ucrania.

“Mientras tanto, estamos negociando con éxito con Rusia un final a la guerra. Biden nunca lo intento, Europa ha fracasado y Zelenski probablemente quiere seguir haciendo dinero fácil”, señaló el presidente. Trump se refiere a la ayuda económica que EEUU prestó a Ucrania durante los tres años de conflicto y que han permitido a Kiev resistir la invasión y acusa a Zelenski de no gestionarla correctamente.

“Un comediante de éxito modesto, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos a gastarse 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca debería haber empezado”, escribió el presidente. “EEUU se ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa [...] en una guerra que es mucho más importante para ellos que para nosotros. Nosotros tenemos un gran y bello océano de separación”, escribió el presidente.

Sobre la convocatoria de elecciones, Olga Onuch, catedrática de Política Ucraniana de la Universidad de Manchester, explicaba recientemente en elDiario.es que “los ucranianos quieren elecciones en algún momento del futuro, pero entienden que en plena guerra no se pueden celebrar”. “Cada vez que hacemos esa pregunta, al menos el 70% de la población cree que Zelenski debería seguir siendo presidente hasta que termine la ley marcial, es decir cuando haya algún tipo de acuerdo de paz”.

“El líder de la oposición, Petro Poroshenko, critica a Zelenski, pero no lo hace por no convocar elecciones. No es un error ni de la oposición ni de los ciudadanos comunes. Sería divisivo e inviable tener unas elecciones libres y justas. ¿Cómo se pueden celebrar unas elecciones con una población desplazada tan grande, con siete millones en el extranjero? ¿Cómo se aseguran las urnas cuando podría haber un ataque aéreo? ¿Cómo participan todas esas personas que viven bajo la ocupación?”, explica Onuch.

Horas antes, Volodímir Zelenski había acusado a Donald Trump de vivir “en la burbuja de la desinformación” creada por Rusia. El presidente de Ucrania respondió este miércoles en una rueda de prensa en Kiev a los comentarios de su homólogo estadounidense sobre la aprobación interna a su gestión, y aseguró que “nunca comenta sobre índices de popularidad, especialmente los propios o los de otros líderes”, pero señaló que la última encuesta muestra que el 58% de los ucranianos confían en él.

“Así que si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, eso no va a funcionar”, afirmó. Trump había dicho que su popularidad es del 4%, sin citar la fuente de su información.

Zelenski también denunció la difusión de “mucha desinformación procedente de Rusia”, destacando que estos datos parecen estar siendo difundidos en Estados Unidos.

“Desafortunadamente, el presidente Trump, con todo el respeto que le tengo como líder de una nación a la que respetamos profundamente… está viviendo en este espacio de desinformación”, declaró.

Zelenski afirmó que estudiará la posibilidad de recopilar más datos sobre la confianza en los principales líderes mundiales para contrarrestar la desinformación rusa y ha advertido sobre “el círculo de desinformación que rodea al presidente Trump”, que, según él, incluye representantes vinculados con los gobiernos de Hungría y Eslovaquia.

“Todo esto es preocupante. Todo lo que están haciendo tiene como objetivo debilitar a Ucrania”, añadió.

Zelenski: “Es la guerra de Rusia contra nosotros, no un 'conflicto”

El mandatario ucraniano también criticó a los enviados de EEUU en Riad para reunirse con sus contrapartes rusas por describir la invasión rusa de Ucrania como un “conflicto” y no como “una guerra de Putin contra nosotros”.

“Eso lo suaviza”, afirmó.

Zelenski explicó que tuvo una conversación similar con la anterior administración estadounidense, cuando combatió la descripción oficial de la guerra como un “conflicto”.

“Hubo un intento de cambiar la política para suavizar los términos con los que se describe lo que Putin nos está haciendo, pero estamos defendiendo los derechos de Ucrania. No hay nada de malo en ello, pero debemos reconocer lo que está ocurriendo”, declaró.

El presidente ucraniano también acusó a Estados Unidos de “haber ayudado a Putin a salir del aislamiento” al que estaba sometido tras la invasión a gran escala de Ucrania.

También respondió a los comentarios de Trump sobre que la mayor parte del apoyo a Ucrania proviene de EEUU. “La verdad es otra”, dijo, aunque agregó que sigue “agradecido por el apoyo” y quiere que “el Gobierno de Trump tenga los hechos reales”.

Zelenski lamentó la dirección que están tomando las conversaciones: “Esto no es positivo para Ucrania. Lo que están haciendo es sacar a Putin del aislamiento, y los rusos están felices porque el debate se centra en ellos”. Además, señaló que Rusia parece estar presentándose “como una víctima, y eso es algo nuevo”.

Zelenski pide centrarse en el papel de Europa

El presidente ucraniano afirmó que en sus recientes encuentros con líderes europeos transmitió “un mensaje contundente de Ucrania a Europa” y anunció que habrá más reuniones, incluida una en el Reino Unido “en las próximas semanas”.

Zelenski subrayó que las conversaciones se centran en “qué está preparada para hacer Europa para ayudar a Ucrania si hay una reducción de la asistencia de EEUU u otras circunstancias”, e insistió: “Debemos contar con una posición aliada en Europa”.

Asimismo, informó que se está preparando una reunión para el 24 de febrero, aniversario de la invasión de Rusia, y mencionó sus conversaciones con Emiratos Árabes Unidos y Turquía, insinuando la posibilidad de que Ankara pueda ofrecer garantías de seguridad a Ucrania.

Zelenski, además, rechazó la idea de Donald Trump de que Estados Unidos entregó 500.000 millones de dólares a Ucrania y mostró su oposición a la idea de “devolver el apoyo en minerales”.

“Esa no es una conversación seria”, afirmó. Sin embargo, señaló que estaría dispuesto a trabajar en “un documento serio” siempre que incluya “garantías de seguridad”.

“De acuerdo, hagamos un trato. Compartámoslo en función de la inversión… pero necesitamos garantías de seguridad”, dijo.

Zelenski aseguró que está dispuesto a hacer pública la propuesta estadounidense, aunque advirtió: “No creo que esto ayude a nuestras relaciones”.

“Este documento no está listo. Está fuera de mis competencias, fuera de la Constitución y las leyes de Ucrania, con una jurisdicción bajo la ley de Nueva York”, explicó. Y subrayó: “No hay ni una sola palabra sobre garantías de seguridad”.

“Todos queremos una victoria, queremos que Trump gane, queremos que Ucrania gane, queremos que todos tengamos éxito. Pero aquí no hay nada claro. Pongamos porcentajes sobre la mesa. Esa fue mi sugerencia. Pero yo estoy protegiendo a Ucrania. No puedo venderla. No puedo vender nuestro Estado”, afirmó.

Zelenski insiste en garantías de seguridad y la importancia de la OTAN

El presidente ucraniano señaló que las discusiones sobre garantías de seguridad fuera de la OTAN son difíciles: “No tenemos muchos formatos para ello ni tiempo para construir algo nuevo”.

“Queremos garantías de seguridad este año, queremos terminar la guerra este año”, dijo, e insistió en que la OTAN es el garante natural de cualquier acuerdo: “Entiendo que cada vez que menciono la OTAN, no quieren ni que pronunciemos esa palabra, pero es la realidad”.

Zelenski enfatizó que los ucranianos “no están jugando, no hay acuerdos secretos, decimos lo que pensamos, ya sea que los rusos escuchen o no”.

Por último, subrayó que cualquier garantía de seguridad debe darse a través de la OTAN o mediante el fortalecimiento del ejército ucraniano con financiación, armas y defensa aérea.

Zelenski aseguró que el país es “mucho más fuerte que al comienzo de la invasión”, rechazando las narrativas que hablan de un “fracaso ucraniano en la resistencia, de los rusos ocupándolo todo y de su ejército como una fuerza imparable”.

Según Zelenski, Ucrania es ahora “mucho más resiliente” y esto le permite “hablar con dignidad, como iguales, con socios, con aliados o sin ellos”.

Además, destacó que el país es más autosuficiente, produciendo “el 30% de todo” lo que necesita.

En una respuesta a los comentarios de Trump sobre las encuestas, Zelenski señaló que solo el 1% de la población ucraniana apoya hacer concesiones totales a Rusia. “Eso responde a todas las preguntas”, afirmó.

El presidente ucraniano insistió en que Rusia sigue siendo “la culpable” de la guerra y que “no se puede blanquear su responsabilidad como si fuera dinero”.

“Algunos pueden pensar que todo se puede resolver con acuerdos. Es imposible. Nadie en Ucrania confía en Putin. Necesitamos garantías de seguridad claras”, declaró.

Zelenski añadió “Kellogg lo verá hoy... que camine por Kiev y otras ciudades. El 20% o 30% de la capital ha sido destruida”, señaló, en referencia a Keith Kellogg, exasesor de seguridad de Trump, a quien retó a salir y hablar con los ucranianos sobre los comentarios del expresidente estadounidense: “Que hable con la gente. ¿Confían en su propio presidente o en Putin? Que les pregunte por Trump, qué piensan de sus declaraciones. Es importante salir y hablar con la gente. Que elija adónde ir. Tiene aquí a su embajador. Es importante que vea con sus propios ojos lo que está pasando. Y luego estoy listo para ir al frente con él. Iremos, que hable con los militares”.