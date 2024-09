La autocrítica de Wado de Pedro: “En 2015 teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”

El senador de Unión por la Patria y exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro participó de una charla en la Universidad Austral sobre políticas públicas donde hizo una autocrítica hacia su partido. “Hasta 2015 no teníamos vínculo con el sector productivo, acá veo a (José) Urtubey, dirigente industrial. Es cierto también teníamos treinta y pico de años, no entendíamos que nuestro rol era ese”, dijo.

“Nos faltó esa visión productiva, teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios, nosotros estábamos en otras cosas, más en la defensa”, agregó. Esto repercutió directamente en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que atraviesa un tenso vínculo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien el viernes lanzó el rearmado del espacio con críticas hacia él.

De Pedro, sin embargo, prefirió desmarcarse. “Me sonó muy actual esa crítica”, le dijo el periodista Gonzalo Aziz, a cargo de la entrevista. “El ministro era Kicillof”, insistió. “Pero en el 2015. Y dije que yo también. Y todos”, le respondió el senador. “Ves, ¿no? Ves cómo son, que ya empezás con autocrítica y ya quieren pelear. ¿Ves? Son bravos”, agregó contra el periodismo.

Durante su discurso del viernes en el estadio Atenas de La Plata, Kirchner valoró el rol de De Pedro en la campaña del año pasado y lanzó algunos dardos contra Kicillof para repasar responsabilidades sobre por qué se perdieron las últimas elecciones. “Algunos entendieron mal el resultado de las PASO. Ahí empezaron los problemas”, deslizó, por ejemplo. Además, la militancia cantó: “Cristina es la conducción/Vamos a ver si lo entienden/Somos soldados de Perón/Y la Patria no se vende/Yo siempre te voy a seguir/No me importa lo que digan/Y si querés otra canción/Veni, te presto la mía”.

El cántico fue interpretado como respuesta a la idea que expresó Kicillof durante la última campaña electoral cuando al hablar de la necesidad de una renovación dijo: “No tengo ninguna duda de que los años de Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. No podemos vivir más de eso y no es justo, tiene tufillo de esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos; va a haber que componer muchachos. Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos”.

Kicillof, fue uno de los ausentes en el acto de Kirchner. Desde la mesa chica del gobernador, un día antes de la fecha, evitaban confirmar su asistencia. La respuesta era que tendría una “agenda muy cargada” el viernes, sin especificar si consideraba la posibilidad de ir, pero sobre todo atajándose ante su probable faltazo.

MM