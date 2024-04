El bloque de La Libertad Avanza presentará un proyecto en el Senado para buscar anular los aumentos de sueldos

Ezequiel Atauche, senador y jefe del bloque de La Libertad Avanza, confirmó que se presentará un proyecto para retrotraer los aumentos en el Senado. Así lo mencionó en declaraciones con CNN Radio Argentina, en donde se refirió a las subas de las dietas como “una derrota grande para el oficialismo y los argentinos”.

“El bloque de Senadores de La Libertad Avanza presentará un proyecto legislativo para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer. La construcción de una Argentina distinta exige que seamos responsables y demos el ejemplo”, confirmó también Atauche en su cuenta de X (Twitter).

Atauche defendió el comportamiento legislativo de la bancada de La Libertad Avanza durante la votación. Es que el proyecto aprobado para incrementar las dietas se hizo a mano alzada y ninguno de los senadores del bloque libertario formalizó su voto de rechazo, que es lo que exige el reglamento parlamentario. “Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir ‘no participo’. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo”, justificó Atauche en declaraciones al programa radial “La Mañana De CNN”.

“Creímos en la buena fe de no levantar la mano, pusimos la cara frente a todos y nos hicimos cargo. Sabíamos que existía la posibilidad que se vote sobre tablas, es mucho más difícil conseguir dos tercios para votar sobre tablas que conseguir una mayoría simple”, explicó en la entrevista radial al señalar que no se puso el tema en la orden del día porque no querían que se tratara.

En el caso de Bruno Olivera, uno de los legisladores de su espacio que aceptó el proyecto, explicó que “firmó de apurado” y que admitió que tuvo un “error”. Sin embargo, se atajó diciendo que “no tiene que ver con que los diputados y senadores cobren mal”.

Por otra parte, Atauche señaló que se presentará un proyecto de resolución para dar marcha atrás con la aprobación del incremento de los sueldos. “Somos los primeros y los más enojados por los aumentos”, sostuvo y afirmó que el documento ya cuenta con la firma de los miembros de La Libertad Avanza.

A su vez, remarcó: “Los salarios del Congreso no le alcanzan a los senadores. No es que no sea justo, pero no es el momento para aumentarnos el sueldo”, aunque, este jueves por la tarde, el Senado definió un significativo aumento de las dietas, donde pasarían de cobrar $1,9 millones a $6 millones.

La resolución, firmada el miércoles, establecía un aumento de sueldos de 1,9 millones a $7,2 millones (bruto) para los integrantes de la Cámara Alta. El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Y sumó: “Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será una paliza histórica”.

El bloque de senadores de la Libertad Avanza lo componen: Ezequiel Atauche (presidente), Francisco Manuel Paoltroni, Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto, Ivanna Arrascaeta, Bartolomé Abdala y Bruno Olivera Lucero. Pero también votaron en contra el PRO y parte del radicalismo. Así lo reconoció Milei algunas horas después: “Quiero aclarar que ha habido otros Senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC. Nobleza obliga”.

El planteo de aumento de las dietas y la propuesta de Romero ya se había hablado en la reunión de labor parlamentaria el miércoles y en presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.