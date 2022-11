Carrió advirtió a JxC que si no hay “una lista honesta”, será candidata

Mientras en redes sociales repercute el video en el que se ve a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encarar al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, para advertirle que le rompería “la cara” si la seguía “cruzando por la tele”, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, echó más leña al fuego de la interna de Juntos por el Cambio y avisó que en caso de que el frente no garantice “una lista honesta”, se presentará como candidata.

Larreta rechazó la idea de eliminar las PASO: “Está mal, es como querer cambiar las reglas a un mes del Mundial”

“Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura. La lucha de fondo es por la república y por la recuperación de las clases medias en la Argentina. La unidad está garantizada, pero quiero candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad”, sentenció Lilita. Y agregó: “Si me joroban, voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata y recuperar los votos que generosamente presenté para la unión en Juntos por el Cambio”.

Asimismo, Carrió habló en declaraciones a Jorge Lanata en radio Mitre, del cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, y cuestionó a la presidenta del PRO: “Debe parar en función del conjunto. Es muy buena persona, pero no sabe parar. Tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina. A ella se le escapó esto porque es muy dura”, remarcó.

En tanto, la ex legisladora aseguró no compartir “que se anticipen tanto las candidaturas” y no entender “que haya tantos candidatos cuando vamos a encontrar un país devastado”. Además, Carrió consideró que en Juntos por el Cambio “hay mucha gente honesta, pero también hay corruptos” y recordó que su lucha “es el contrato moral. No me voy a mover de ahí. Sino, presento mi candidatura”, advirtió.

La referente opositora señaló también que las precandidaturas se definirán después de la Semana Santa de 2023 y terminarán de dirimirse en elecciones internas.

“Aunque se suspendan las PASO, habrá internas abiertas. Juntos por el Cambio va a ir a una interna, muy abierta y competitiva. Y yo puedo estar en esa interna. Vamos a crear una masa crítica y después vamos a estar todos juntos”, anticipó.

Al referirse al rol que jugará el ex presidente Mauricio Macri, Carrió expresó: “No tengo la menor idea si va a ser candidato. Él es un jugador, y hay jugadores que entrar en el primer tiempo, hay otros jugadores que les gusta entrar en el segundo, pero se dan cuenta de que pueden perder el partido. Su cabeza tiene que ver con el fútbol y yo no puedo estar en su cabeza, pero lo quiero y lo respeto”.

Bullrich amenazó a Felipe Miguel con romperle la cara

La titular del PRO, Patricia Bullrich, le advirtió al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, que la próxima vez que lo cruce en televisión le iba “a romper la cara”, al encontrarse durante la presentación del libro “Para Qué” del expresidente Mauricio Macri, según puede apreciarse en un video que circula por las redes sociales.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso directamente, conmigo no se jode”, le espeta Bullrich a Miguel cuando ambos se disponían a ocupar sus lugares en el auditorio de la Rural, donde el pasado 24 de octubre en un acto al cual asistieron varios referentes de Juntos por Cambio (JxC).

Ante las airadas palabras de la exministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el registro audiovisual también puede apreciarse al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la escena.

Esta mañana, luego de viralizarse el video (tomado desde atrás por alguien presente en el lugar) Felipe Miguel habló con las radios 10, Mitre y La Red, y confirmó el episodio.

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso”, sostuvo el funcionario porteño, mano derecha del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie, pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales”, siguió Miguel, que consideró que Bullrich “cruzó un límite y la violencia es inaceptable”.

En esta línea, el funcionario indicó que “no supo que lo estaban filmando el encuentro” y tampoco ha vuelto a tener contacto con la presidenta del PRO “después de lo que ocurrió”.

“Se que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando”, afirmó Miguel.

Sin embargo más adelante en las entrevistas le restó peso al episodio dentro de la balanza de la coalición, y aseguró que “JxC está más unido que nunca”.

