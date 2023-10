Catarata de denuncias contra el peronista Martín Insaurralde por su lujoso viaje a Europa en plena campaña

El dirigente peronista Martín Insaurralde no solamente renunció a su cargo de jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof sino también a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora, municipio del cual es intendente en uso de licencia. Pero, además, acumula un importante frente judicial en su contra. Todo eso ocurrió en las últimas 48 horas, después de que el sábado estallara el escándalo por el viaje que realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, en pleno verano europeo, y aparecieran ambos en fotos y videos en un yate con champán, mariscos y supuestos regalos de lujo que le habría hecho.

La indignación creció velozmente con el paso de las horas y forzó, con la misma rapidez, las renuncias de Insaurralde, en la misma semana en que el INDEC difundió que la pobreza alcanza al 40,1% de la población y a tres semanas de la elección presidencial, en la que Kicillof es candidato a la reelección. Sergio Massa, candidato a la presidencia, dijo después del debate televisado entre postulantes que el intendente de Lomas debía renunciar a su candidatura a concejal, dimisión que se formalizó este lunes.

Lo que enfrentará ahora Insaurralde es una catarata de denuncias judiciales. Una de ellas es la que presentó en la Justicia provincial de La Plata el dirigente del PRO Enrique Avogrado, quien advirtió sobre el supuesto acuerdo de separación de bienes que habrían firmado el intendente peronista y su ex pareja, Jésica Cirio, por el cual él habría pagado cedido 20 millones de dólares.

La denuncia, que fue presentada la semana pasada, antes del escándalo del yate en Europa, aporta un dato periodístico ventilado por Carlos Pagni y se tramita en la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de la capital provincial.

Este lunes, además, los dirigentes Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico tenían previsto sumar a esta última denuncia el polémico viaje de Insaurralde con Clerici al Mediterráneo y apuntarán hacia la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Además, el abogado Gastón Marano denunció al dirigente peronista por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentan en su declaración jurada.

Es probable que las denuncias contra Insaurralde tramiten todas en Lomas de Zamora por ser donde está radicado, aunque también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial antes del escándalo que lo obligó a dar un paso al costado.

Nueva denuncia contra Insaurralde, presentada por Graciela Ocaña

En las últimas horas, además, se sumó una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña, del partido Confianza Pública, uno de los que integra el frente Juntos por el Cambio.

“En los últimos días la Srita Sofia Clerici, flamante pareja del jefe de Gabinete de Ministro de la Provincia de Buenos Aires, subió a sus redes sociales diversas publicaciones que muestran un viaje de lujo realizado por el Jefe de Gabinete Provincial, que no se condice ni con los ingresos declarados ni con su patrimonio”, dice la denuncia de “La Hormiguita”.

Señala, además, que “en las publicaciones se los puede apreciar a Insaurralde y a Clerici, en un opulento viaje por Marbella, en donde se los ve en un yate de lujo cuyo alquiler diario cuesta casi 1 millón de pesos la hora” y que “según se desprende de las publicaciones de la propia Clerici, el yate sería el Bandido 90”, que tiene “un costo de alquiler que ronda entre los 1000 y 1300 euros la hora, es decir entre casi un millón y 1.200.000 pesos por hora”.

“Según dice Clerici, tuvieron el yate por un día entero, es decir que el costo ascendería a más de 25.000 Euros o su equivalente en pesos más de 23 millones de pesos. Sin embargo, la opulencia demostrada por los nuevos tortolitos no se reduce únicamente al alquiler del yate, sino que también mostraron la compra de carteras de la exclusiva marca Louis Vuitton, reloj marca Rolex y ropa de la marca Gucci. Pareciera ser del gusto de Insaurralde las pulseras y ropa Gucci, ya que le había regalado a su ex esposa Jessica Cirio pulseras de la misma marca. No es necesario aclarar que todos estos productos son bienes que cuestan miles de dólares, y que la mayoría de los argentinos no pueden ni soñar acceder. Por los trascendidos Insaurralde y su pareja habrían viajado entre el 7 y el 22 de Septiembre de 2023, en una reconocida aerolínea en primera clase, lo que tendría un costo de al menos 6 millones de pesos cada pasaje. Hasta acá estaríamos únicamente frente a un viaje romántico de una pareja pudiente. Pero el Sr. Insaurralde, es un alto funcionario público de la Provincia de Buenos Aires, y, conforme surge de su propia declaración jurada, no tiene otros ingresos que no sean el sueldo que percibe como funcionario público”, dice la denuncia de Ocaña.

¿Qué pasa con los funcionarios bonaerenses que responden a Insaurralde?

Según pudo saber elDiarioAR, Leonardo Nardini, exintendente del partido de Malvinas Argentinas y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y Omar Galdurralde, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, seguirán en sus puestos. “Lo de Insaurralde fue personal”, dijeron.

Fuentes empresariales, que conocen a “Martín” de primera mano, señalaron también que “la guita negra de Insaurralde puede venir del juego o de miles de negocios que hay en un municipio, desde basura hasta comedores”.

Hace 20 años Insaurralde empezó su carrera política de la mano de Jorge Rossi, designado por Duhalde al frente de Lotería Nacional, y despues fue intendente de Lomas de Zamora, distrito del que Duhalde también fue jefe comunal antes de haber sido gobernador. Ahora Insaurralde tiene un hombre en Lotería de la Provincia, Galurralde, que al parecer permanecerá en su cargo pese al escándalo de su jefe político.

