Cruces entre diputados por el “negacionismo” en la última dictadura durante la declaración de Garavano

Este martes, diputados oficialistas y opositores cruzaron acusaciones en torno al “negacionismo” de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, durante la declaración testimonial del exministro de Justicia Germán Garavano. Fue en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, la cual se está llevando a cabo contra la Corte Suprema de Justicia.

Durante la declaración de Garavano, la diputada oficialista Mara Brawer le consultó por su “vínculo” con un abogado y exfuncionario del Proceso de Reorganización Nacional, Roberto Durrieu, quien falleció en 2020. “Lo conocí profesionalmente y en algún momento he compartido algún trabajo que se publicó creo, pero hace muchísimos años, no tengo mayor registro”, respondió el ministro de Cambiemos.

El diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos le preguntó a Garavano por “su vinculación con el Fores (Asociación Civil Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) como director académico, y con el Colegio de Abogados (de Buenos Aires) de la calle Montevideo, ambos sostenes de la última dictadura militar”. Por esta pregunta, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto cruzó al oficialista y le respondió “como los gobernadores del PJ”, a lo que Pedrini le espetó “negacionistas”.

“La palabra 'vinculación' casualmente, me trae recuerdos de la última dictadura, cuando uno decía cuáles son las vinculaciones de alguien, si tiene 'alguna libreta'”, respondió Garavano. “Entonces, primero, hablemos con propiedad, y segundo, me parece que en un tema de estas características y recién lo dijo (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto cuando terminó, me parece que hay que ser muy cuidadoso”, aseveró.

Además, el exministro le indicó a Pedrini que “usted sabe mi relación porque hizo la pregunta. Yo fui director de una ONG que se llama Foro de Estudios de la Administración de Justicia; al Colegio de Abogados de Montevideo lo conozco, he ido alguna vez a dar alguna charla, no soy miembro, nunca fui miembro”.

Acto seguido, pidió la palabra Oliveto y planteó que “a mí me violenta que me digan negacionista. ¿Qué les pasa? Esta es la casa de la democracia. En nuestras listas nunca estuvo ni (el excomisario y represor Luis) Patti ni (el exmilitar carapintada Aldo) Rico, ni fue ministro ni gobernador ningún tipo que tuviera que ver con la dictadura”. “No subestimen la historia militante nuestra porque no somos ni fachos, ni negacionistas ni tenemos una historia en ese sentido”, sentenció la opositora.

El diputado oficialista Hugo Yasky afirmó que las preguntas que se le realizaron a Garavano son para “indagar por qué en este país hubo el intento de reducir la pena a los genocidas”, en referencia al fallo Muiño de la Corte Suprema, denominado “2x1”, el cual benefició a un represor y fue motivo de uno de los pedidos de juicio político.

“Estamos tratando de indagar cómo se construye esa decisión, estamos tratando de entender por qué en este país se aplicó una doctrina que permitía encarcelar a gente inocente”, agregó. “Porque en la base del derecho, no solamente de la Argentina, prácticamente de todo el mundo, parte de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este país no sucedió así y fue durante su gestión”, le apuntó Yasky a Garavano.

Asimismo, el sindicalista señaló que le llamó la atención que cuando Carlotto se retiró “aplaudimos los que estábamos de este lado, la verdad. Yo en el lugar de ustedes hubiese aplaudido”.

