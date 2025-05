Tras los cruces por Ficha Limpia, Mauricio Macri cree que es difícil un acuerdo PRO-LLA en la provincia de Buenos Aires

En medio de las tensiones por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el expresidente Mauricio Macri aseguró que no hubo progreso alguno en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Esto ha complejizado aún más el intento, que por ahora es solo un intento y que no se había logrado avanzar en absolutamente nada”, afirmó Macri en declaraciones a Radio Mitre.

“Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 (de junio) y después nos trataremos de sentar a ver si, en un tono respetuoso, se puede avanzar”.

Macri también rechazó los ataques del oficialismo contra el PRO, especialmente los dirigidos a la diputada Silvia Lospennato, impulsora de Ficha Limpia, a quien el presidente Javier Milei acusó de “mentirosa”. “La verdad que el nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia, que en este caso nos representa, es inaceptable”, sostuvo.

Sobre la derrota del proyecto en el Senado —donde dos senadores misioneros cambiaron su voto—, Macri cuestionó la reacción del gobierno: “Si los traicionaron los misioneros, tendrían que haber ido contra (Carlos) Rovira y los misioneros, pero no se escuchó ningún insulto hacia ellos”. Y añadió: “No es nada coherente todo esto”.

Finalmente, el exmandatario defendió el rol del PRO en la oposición, destacando que “nunca” se sintió opositor al gobierno de Milei porque comparten ideas económicas, y remarcó que su bloque “puso el hombro” pese a no estar en el poder.

Macri sostuvo que nadie cuida a Javier Milei

“Nadie lo cuida al presidente, él no tiene acceso a toda la información por el modo de manejarse. Él no está en el día a día y no le informan correctamente”, dijo Macri.

“Hay gente que no lo cuida, están destruyendo el valor de la palabra presidencial. En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial. La cantidad de cosas y datos que él dio sobre Fihca Limpia y el Gobierno de la Ciudad está lleno de errores, que alguien se los escribió”, cerró.