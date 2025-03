Cuatro miembros de Unión por la Patria armaron un bloque propio en el Senado, la Cámara donde es fuerte CFK

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo con la decisión de cuatro senadores de Unión por la Patria (UP) de conformar su propio bloque, “Convicción Federal”. Aunque seguirán dentro del interbloque, su alejamiento del kirchnerismo marca un nuevo quiebre en la dinámica política del Senado y profundiza la fragmentación dentro del justicialismo. La escisión, además, es una excelente noticia para el gobierno de Javier Milei, porque la Cámara alta, donde Cristina Fernández de Kirchner, aunque desde afuera, es la figura con mayor peso, por la cantidad de legisladores que le responden directamente.

Los senadores que integran esta nueva bancada son Fernando Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja). Salino ocupará la presidencia del bloque, mientras que Moisés será la vicepresidenta. En un comunicado oficial, justificaron su decisión asegurando que buscan “reforzar la estrategia de apertura y debate interno”, así como “sumar voces en oposición al Gobierno Nacional” y dar mayor visibilidad a “la problemática e intereses de sus provincias”.

Sin embargo, detrás de este movimiento subyace un complejo entramado de tensiones políticas. La separación de estos senadores responde a su malestar con la conducción de Cristina en el PJ y al creciente peso de las disputas territoriales en cada una de sus provincias.

Carolina Moisés, en particular, ya había tomado distancia al presentar su propio espacio político en Jujuy fuera de la estructura de UP, decisión que selló la fractura del peronismo local tras una fallida negociación con la ex presidenta por la conducción del PJ provincial. Su relación con el kirchnerismo venía deteriorándose desde el año pasado, cuando, junto con Andrada, votó a favor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el marco de la Ley de Bases, un gesto que generó fuertes críticas dentro del bloque.

Guillermo Andrada responde al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien en los últimos meses ha optado por una alianza táctica con el gobierno de Milei. Un indicio claro de esa postura se evidenció cuando los diputados catamarqueños del bloque de UP se ausentaron en la votación del DNU de endeudamiento, facilitando su aprobación en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Fernando Rejal, cercano al gobernador Ricardo Quintela, también se aparta del bloque mayoritario en medio del conflicto abierto entre el mandatario riojano y Cristina Kirchner, tras la disputa por la conducción del PJ Nacional. Su salida es un nuevo reflejo del malestar que quedó instalado luego de la tensa interna partidaria.

El nuevo bloque “Convicción Federal” es, por lo tanto, una señal más del desgaste en la estructura del peronismo. La ausencia de gobernadores peronistas en la asunción de CFK como presidenta del PJ, las fuertes críticas de los PJ provinciales de Salta y Misiones a su liderazgo, y la disputa de poder con Axel Kicillof en Buenos Aires configuran un escenario de creciente fragmentación. La ruptura en el Senado es solo un eslabón más en la cadena de desafíos que enfrenta el kirchnerismo para mantener su hegemonía dentro del peronismo.

Mientras tanto, el gobierno Milei observa con atención y entusiasmo estos movimientos, consciente de que cada fisura en la oposición le allana el camino para consolidar su agenda legislativa. Divide y reinarás.

