Diego Kravetz: “Darle de comer a una persona de la calle es acomodarla en la pobreza”

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, hizo hoy declaraciones que fueron consideradas discriminatorias contra las personas en situación de calle. Sostuvo que “si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodás en la pobreza”.

En dialogo con Futurock, el funcionario dijo: “Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito, que te aseguro no es virtuoso”.

También dijo que los paradores estructuran la vida y que por eso muchas de las personas que viven en la calle no quieren ir. “Allí hay reglas, como despertarse a tal hora, bañarse sí o sí, no se puede tomar alcohol, y hay quienes no lo quieren hacer porque tienen en la cabeza otra forma de vida”, agregó Kravetz.

El funcionario de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la Ciudad “no tiene un problema” con las personas que viven en la calle. “Hay muchísima gente en situación de calle en la Ciudad. Hoy tenemos más de 4.500. Hay un tema convivencial en donde tratamos de darle una vuelta de tuerca. La situación de calle es una situación muy penosa y romantizarla es hacer pobrismo”.

“Hay distintos tipos de personas en situación de calle. Los que son complicados son los que hacen rancheadas porque suelen hacer cosas ilícitas”, añadió. “Hay un montón con problemas psiquiátricos y de adicciones y hay que abordarlos de otra manera. Es difícil la convivencia. Es chocante para una persona tener a alguien viviendo en el palier de su edificio”.

El secretario de Seguridad fue cuestionado por el tratamiento que da el gobierno porteño a los indigentes, a lo que respondió planteando: “Nosotros somos el Estado y tenemos que hacer cumplir las reglas de convivencia. La Ciudad es la única jurisdicción con paradores y no están en su totalidad ocupados, pero no es porque falta gente para ocuparlos es porque no se avienen a ocuparlos. Si cada uno cuando no le gusta lo que hay hace lo que quiere, las reglas de convivencia se alteran. Protestan por la situación en los paradores porque tienen reglas”, aseguró.

📌|"Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodas en la pobreza y es un circuito no virtuoso"



👉Hablamos con Diego Kravetz (@diegokravetz), Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires #AhoraDicen pic.twitter.com/4j0QnZ127B — Futurock.fm (@futurockOk) July 16, 2024

“La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo, como el de la gente que vive en situación de calle. El parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a lo que vos estas acostumbrado en la soledad”.

Previamente, Kravetz justificó la represión a las personas que salieron a festejar el campeonato de la Copa América en el Obelisco. “Hasta cierta hora la gente estuvo bastante en paz en el Obelisco, pero después quedaron algunos rezagados que empezaron a hacer desmanes. Intentaron entrar al Obelisco y hubo que usar la fuerza pública para hacer cesar sus agresiones. Hubo seis detenidos, hoy se les toma indagatoria y por el tipo de delito no creo que queden detenidos”, apuntó.

Sobre la baja de la edad de imputabilidad que promueve el Gobierno, señaló: “Corresponde bajar la ley de imputabilidad porque si comienza a delinquir a los 10 años, a los 13 ya es profesional”.

CRM