Encuesta en CABA: el 63% considera que que “las/os argentinas/os tenemos mucho que aprender del desarrollo económico y social de China”.

En los últimos años China ha adquirido mayor presencia en los debates públicos de la Argentina a raíz de su protagonismo global, del crecimiento de sus vínculos económicos, políticos y culturales con la Argentina y, desde el inicio de la pandemia de Covid19, por su rol clave en la provisión de material sanitario y vacunas.

Estos factores impulsaron la proliferación de imágenes y estereotipos sobre “China” y “los chinos” que ya circulaban en diferentes ámbitos de la vida social, política y cultural de la Argentina. Sin embargo, hasta el momento existe poca información cuantitativa acerca de las percepciones sobre estos temas en la sociedad argentina.

En noviembre de 2020 realizamos una encuesta telefónica a 1476 personas en la Ciudad de Buenos Aires, para conocer qué piensan sobre China, sobre los migrantes chinos radicados en la Argentina, y sobre diferentes temas de las relaciones entre la Argentina y China. Nos propusimos dar cuenta de sus imágenes, representaciones y prácticas concretas. A su vez, como sabemos que los sentidos que adquiere la categoría “China” son cada vez más diversos, desagregamos esta categoría en preguntas que refieren a China como un estado, una cultura, una fuente de inversiones, un modelo de desarrollo económico y social, y el lugar geográfico y la cultura de origen de los migrantes.

Hicimos la encuesta en un trabajo conjunto entre el “Programa de Estudios sobre China global” que dirijo en la Escuela IDAES-UNSAM y la Universidad de Negocios y Economía Internacionales (UIBE) de Beijing, China. La coordinación del diseño de la encuesta y el análisis de datosestuvo a mi cargo, junto con un equipo conformado por Luciana Denardi (EIDAES-UNSAM) y Zigang Wang (UIBE, Beijing).

Algunos resultados

Para quienes estamos familiarizados con las investigaciones sobre China y la migración china en la Argentina, algunos resultados de esta encuesta eran esperables, aunque nos sorprendieron su contundencia. La mayoría de los encuestados mantiene escasas relaciones con personas de origen chino por fuera del ámbito de los “supermercados chinos” (que para el 60% aparece como el único lugar de interacción).

A su vez, la creciente presencia de China en la agenda periodística nacional e internacional no parece tener un impacto relevante en lo que los encuestados perciben como su nivel de conocimiento sobre este país: para el 82% es entre escaso y nulo.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el alto nivel de desconocimiento sobre China y las escasas relaciones sociales con personas de origen chino de los encuestados, no deriva en imágenes, prejuicios y estereotipos negativos sobre este país y sus migrantes (a diferencia de encuestas similares realizadas en Estados Unidos y Europa). Por el contrario, el 55% de los encuestados indicó tener una imagen positiva de China y el 45% considera que tiene buena y muy buena relación con personas de origen chino.

En ese mismo sentido, suponíamos que el refuerzo de representaciones y estereotipos negativos sobre China y los chinos en el contexto de pandemia, que veníamos observando en redes sociales y medios de comunicación, se haría presente en los resultados de la encuesta. Sin embargo, encontramos que el 54% de los encuestados “considera que los migrantes de origen chino realizan un aporte positivo a la Argentina”.

En un sentido similar, cuando preguntamos sobre el nivel de acuerdo y desacuerdo con la frase “considero que el aporte de vacunas que China hizo a la Argentina fue fundamental para la lucha contra la pandemia en nuestro país”, encontramos una mayoría de respuestas positivas: el 52, 3% estuvo entre de acuerdo y muy de acuerdo con la frase, mientras el 34,4% se manifestó entre en desacuerdo y muy en desacuerdo.

En base a investigaciones previas sabíamos que el enorme crecimiento de China en las últimas décadas y su constante expansión global genera curiosidad y admiración como también temores y desconfianza en muchos sectores de la sociedad. Pero no imaginábamos que la valoración positiva de este proceso histórico de China, y de sus implicancias para la Argentina, sería tan mayoritaria: el 63% de los encuestados considera que “las/os argentinas/os tenemos mucho que aprender del desarrollo económico y social de China”.

Si bien este porcentaje de valoración positiva del “modelo chino” no se traduce en un apoyo contundente a la profundización de la presencia económica de China en la Argentina, los resultados muestran que el 47, 5 % de los encuestados considera que el gobierno argentino debe incentivar las inversiones chinas, mientras un 38,2% no está de acuerdo con esto y un 14,2% no sabe. Lo cierto es que la imagen de China como fuente de inversiones e impulso al desarrollo de la Argentina despierta un nivel de aceptación social cada vez más alto.

Esta tendencia a la evaluación positiva se inclinó levemente en el sentido contrario cuando le preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo o en desacuerdo con esta pregunta: “¿Considera que las inversiones chinas pueden tener un impacto ambiental negativo en la Argentina?”. El 45,2% estuvo de acuerdo en que puede haber un impacto ambiental negativo, y el 37,2% en desacuerdo. Cabe mencionar que esta pregunta recibió uno de los porcentajes más altos de respuestas “no sabe”, el 17,6 %. Esto quizás se vincule con algo que trasciende a las temáticas vinculadas con China: la problemática medioambiental es un campo de debate donde las posiciones más firmes y consolidadas conviven con posiciones menos definidas y cambiantes, y con muchas preguntas abiertas.

Más cerca

Los resultados también muestran que no hay diferencias significativas en el contenido de las respuestas según el género y ocupación laboral de los encuestados. Sin embargo, la valoración positiva de China, de los inmigrantes chinos y del impulso a los vínculos económicos de la Argentina con China aumenta entre los grupos de mayor edad (+41 años) y mayor nivel educativo (terciario completo).

La encuesta revela que la mayoría de los consultados apoyan las acciones que promuevan la ampliación y profundización de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre Argentina y China. Si bien es necesario ampliar la indagación a otras regiones de la Argentina y a sectores sociales específicos, encontramos que para muchas personas China es una incógnita que quisieran comenzar a develar, y para muchas otras un país y una sociedad lejana que le gustaría tener más cerca.