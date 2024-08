Fabiola Yañez habló sobre los maltratos de Alberto Fernández y aseguró que estuvo retenida en Olivos: “Me quería ir y no podía”

En una entrevista realizada en Madrid, por la periodista Tatiana Schapiro y publicada en Infobae, la exprimera dama Fabiola Yañez se manifestó por primera vez tras la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género.

En un salón privado del Hotel Emperador, situado en la Gran Vía madrileña, Yanez comenzó hablando de su situación en la capital española, donde afirmó sentirse sola, sufrir intimidaciones y temer por la seguridad propia y la de su hijo.

Ante la consulta de la periodista de Infobae, Fabiola afirmó que su denuncia contra Alberto Fernández no partió de una decisión de ella, sino que “salió de un teléfono de una causa por corrupción”. “Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida”, confesó.

La ex primera dama se quebró al hablar de lo que le provocó ver publicadas en un sinfín de medios del mundo las fotografías en las que aparece golpeada y con moretones. “Me destruí, pero me destruí por mi hijo -afirmó-. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento... Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros”, relató.

“Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses”, afirmó Yañez en otro momento de la entrevista.

En esa línea, ex pareja de Fernández aseguró: “He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”.

Consultada sobre su situación en la Quinta de Olivos y sobre los rumores de las infidelidades de Alberto Fernández, Yañez afirmó: “ No soportaba más. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: ”Mañana te vas“, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre”.

“¿Estuviste cautiva en Olivos?”, le preguntó la periodista de Infobae

“No porque igual tampoco es que salía mucho, ustedes saben”, respondió Fabiola. “A mí jamás nadie me vio en un restaurante, en un bar. Jamás, porque nunca salí a hacer esas cosas. Simplemente iba a la casa de una amiga. Pero me quería ir y no podía. Me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando. Cosas como: ”Mañana arreglamos el avión, para que puedas viajar de la forma más segura“, y no sé cuánto más para viajar a Madrid. El destino no lo elegí yo. Él lo eligió por su comodidad. Y así hasta el 2 de diciembre. Entonces del país no pude salir nunca”.

Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por “violencia física” y “terrorismo psicológico”, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de la plataforma zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández. En su declaración, también se refirió a mensajes telefónicos por parte del ex presidente que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que la llevó a cortar el diálogo con Fernández.

Cuando realizó la presentación ante el juez, la exprimera dama aclaró además que su comunicación con el ex mandatario actualmente se mantiene a través de su madre, a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten.

Noticia en desarrollo...

DM con información de agencia NA