El Gobierno culpó al Congreso y a los amparos contra el DNU por la suba de los dólares financieros

El Gobierno nacional atribuyó este martes la suba de los dólares financieros de los últimos días a las trabas puestas por la oposición en el Congreso para tratar de manera urgente y aprobar la ley ómnibus que el Ejecutivo envió a los legisladores, y a los amparos judiciales contra el DNU 70, lo cual genera, según la administración Javier Milei, incertidumbre entre inversores y ahorristas.

“En los últimos días vimos alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio”, arrancó diciendo en su habitual conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y atribuyó esa alza de los dólares financieros, el MEP y el CCL, además del blue, a los “ruidos” y “rumores” sobre posibles desacuerdos para la aprobación de la ley ómnibus, así como a los amparos judiciales que frenaron la aplicación de la reforma laboral dispuesta en el súper DNU de Milei. Esto, para el funcionario, generó “que en poquitos días los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos”.

“Nosotros hacemos nuestra parte, que fue para lo que nos votó la gente, y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba, también estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba, y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada”, sentenció el portavoz presidencial, que se jactó de ser el único vocero del presidente Milei.

Además, Adorni profundizó en el discurso que mantiene desde su primer día al frente de las comunicaciones oficiales del Estado y remarcó que las reformas que se plantean tanto en el decreto que firmó el presidente Milei como en el proyecto de la ley ómnibus, “son necesarias para evitar el desastre”, y volvió a apuntar contra la oposición: “Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, desde la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña”.

“Si algunos rumores y los amparos al decreto hicieron que el mercado pase factura con un alza de 30% las consecuencias si no avanzan son impredecibles”, disparó el vocero. E insistió: “No se puede saber lo que va a pasar si la ley se aprueba, lo que si va a pasar es que si no se aprueba no vas a poder salir de la pobreza de la encerrona inflacionaria y del aislamiento que tenemos con el mundo”.

Como pocas veces, Adorni se extendió sobre el tema, dejando en claro que el inicio del debate en Diputados es clave para el Gobierno y aceleran los mecanismos para lograr que la aprobación del proyecto del Ejecutivo sea en cuestión de días: “Nos cuesta a veces comprender determinadas posiciones cuando estamos viviendo una situación decadente desde hace muchísimo tiempo. Nos llama la atención o nos cuesta comprender cuál es la postura de alguien que no quiere cambiar, algo que por supuesto la gente consideramos que eligió y votó también legítimamente. ¿Cuál es la razón por la que no quieren acompañar un cambio profundo en esta Argentina que muchos no queremos ver más en términos de pobreza, muchos no queremos ver más en términos de indigencia, de inflación, de aislamiento con el mundo y, ni hablar, cuando me meto en otras cuestiones como la seguridad, educación, salud?”, planteó.

Agregó que, a criterio del gobierno de Milei, “en la Argentina hay que cambiar de cuajo” y que “lo que propone la ley es un paso más en ese camino y todas las opiniones son respetadas”.

“Se aceptan sugerencias” pero “la ley no se negocia”

Al tiempo que pedía el tratamiento urgente en el Congreso de la “ley bases”, Adorni exigió su aprobación tal como está. En ese sentido, el portavoz remarcó que la ley “no la negociamos; esto que quede claro; el contenido de la ley no se negocia”. “Esto no significa que no estemos abiertos al diálogo, que no aceptemos sugerencias y que no nos sentemos a conversar con todos los que bien intencionados que efectivamente apoyan y entienden que el cambio en la Argentina es necesario y que no se puede seguir así, que no hace falta más que mirar un poco por sobre el hombro de cada uno para darse cuenta que esto no puede seguir así. Toda sugerencia que mejore en materia de libertad, en materia de economía, en materia de la vida diaria de la gente, todo va a ser escuchado y todo va a ser mejorado. Sería soberbio no entender que puede haber mucho por mejorar en materia de libertad, pero se han confundido los términos. La ley no se negocia, no hay nada para negociar porque todo va en pos de que los argentinos estén mejor”, concluyó.

Con información de agencias.

IG/JJD