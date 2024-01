Grabois: “La que quiere voltear a Milei y está clarito es Villarruel, junto a Macri”

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó una fuerte acusación contra la actual vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, y contra el líder del PRO, el expresidente Mauricio Macri.

“La que quiere voltear a Milei y está clarito como el agua es Villarruel, junto a Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo a lo largo de las semanas”, sostuvo Grabois en una entrevista televisiva en C5N.

Y agregó: “No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el Presidente”.

Juan Grabois acusó a Victoria Villarruel y Mauricio Macri de "preparar un golpe" contra Javier Milei pic.twitter.com/pYz6tElBp2 — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) 6 de enero de 2024

Ramiro Marra le contestó a Grabois: “Quiere un poco de cámara”

En diálogo con Sábado Tempranísimo (Radio Mitre), Ramiro Marra, legislador por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, no tardó en contestarle: “Quiere salir en los medios de comunicación, un poco de cámara. La verdad es que no me lo puedo tomar en serio”.

Y añadió: “Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza y Macri hace el papel de un ex Presidente”.

AB