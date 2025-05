Lospennato denunció un pacto de impunidad: “Hay gente que se beneficia de que esté Cristina en la cancha”

Silvia Lospennato, diputada nacional y principal promotora del proyecto de ley de ficha limpia, vio en vivo el resultado de la votación en el Senado desde la mesa del programa Una vuelta más, en el canal de televisión TN. Luego de una larga sesión en la que se anticipaba que se convertiría en ley, la iniciativa fue rechazada por un voto. Obtuvo 36 voluntades a favor y 35 en contra.

“Hay gente que se beneficia de que esté Cristina Kirchner en la cancha”, lanzó a los pocos segundos Lospennato, quien también es candidata por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba contra el espacio de Javier Milei, señalado desde distintos sectores por avanzar con la sesión aun sabiendo que el resultado podía ser adverso. De convertirse en ley, la inciativa hubiese imposibilitado una futura candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner porque prohíbe a personas condenadas en segunda instancia presentarse a cargos nacionales.

“Es querer hacer campaña kirchnerismo-libertad”, insistió Lospennato, siendo más clara sobre a quién dirigía los cuestionamientos. “No somos ingenuos y si detrás de esto hay una maniobra, se va a saber”, agregó. “Están todos (los libertarios) twitteando lo mismo a los dos minutos de que sale esto, eso me llama la atención”, sostuvo la diputada.

Minutos después, la diputada publicó en X un mensaje más genérico, sin apuntar directamente contra nadie. “Lamentable. Han defraudado a la Argentina”, escribió. “Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo”.

MT