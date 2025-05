Macri promete asistencia a jubilados de PAMI y endurece su discurso contra el gobierno nacional

Jorge Macri anticipó que la Ciudad está evaluando medidas para asistir a los jubilados de PAMI que dejaron de recibir la cobertura completa de medicamentos. Lo hizo en declaraciones al programa Foja Cero en Radio La Red, donde planteó que la situación actual es “injusta” y adelantó que el Ejecutivo trabaja con el ministro de Salud, Fernán Quirós, para encontrar una solución. “Estamos estudiando cómo ayudamos a los jubilados que perdieron el 100% de cobertura para cubrir parte de ese agujero en el bolsillo. No es sencillo porque la base de datos de PAMI es nacional y nosotros no tenemos acceso, por lo que primero tenemos que ver cómo identificarlos”, explicó Macri. El jefe de Gobierno contrastó la situación con la atención en hospitales públicos porteños: “Una persona sin cobertura viene a un centro de salud, recibe diagnóstico y medicamentos. Pero alguien con PAMI se atiende, le damos la receta y después tiene que ir a la farmacia y pagar. Eso no puede ser”. Y agregó: “Si un jubilado tiene que elegir entre comer y tomar el medicamento, elige comer. Y si deja la medicación, se enferma. Tenemos que prevenir, no vamos a mirar para otro lado”.

Macri también destacó los operativos contra la venta ilegal en la vía pública, en particular en Chacarita, donde se llevó adelante un nuevo procedimiento para desalojar manteros. “Es la misma política que aplicamos en otros barrios: liberar el espacio público y evitar la competencia desleal y el desorden. Otra vez se hizo sin violencia y con apoyo de la Justicia”, señaló. Mencionó que estas acciones ya se implementaron en Once, Flores, la calle Avellaneda y Constitución: “Cuando liberamos una zona, no vuelven más. Dejamos consigna policial y los vecinos nos avisan si reaparecen”.

Consultado sobre la diputada Silvia Lospennato, Macri la definió como “un lujo” y respaldó su trabajo en el Congreso. “Es una persona honesta. Ahora está impulsando la ley de Ficha Limpia y hay quienes dicen que no le quieren dar tratamiento para que no se anote ese poroto. ¿Estamos a favor de la Ficha Limpia o no? Esa lógica especulativa está muy mal”, afirmó

El jefe de Gobierno volvió a apuntar contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, por la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad. “Nos sacaron 6.000 millones de dólares, que equivalen a tres líneas de subte. En el debate le preguntaron a Adorni y no contestó. Hay un conflicto de intereses: ¿vas a defender a quien te manda o a los porteños?”, cuestionó.

