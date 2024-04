Manuel Adorni, sobre las mascotas del presidente Milei: “¿Qué cambia que sean cuatro perros o 43 conejos?”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió este lunes una reiterada consulta respecto a la cantidad de perros que tiene el mandatario Javier Milei: “Si el Presidente dice que son cinco perros, son cinco perros”.

“Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei no entiendo qué cambia que sean 4 perros, 5 perros o 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia?”, planteó tras la consulta de un periodista.

Luego de protagonizar un tenso cruce sobre el tema, Adorni sostuvo: “Puede haber cuanto perro se le ocurra tener al presidente. Me descolocaste con la pregunta, son preciosos, son unos animales hermosos”, concluyó.

El Presidente hizo alusión a sus mascotas en más de una oportunidad, a los que definió como sus “hijitos de cuatro patas”, y en los últimos días, la mención a Conan, can que murió en 2017 y que Milei clonó, genera confusión en el número.

En una entrevista reciente, Milei nombró cinco perros con los que contaba actualmente e incluyó entre los mismos el nombre de Conan, además de describir su carácter, cómo si seguiría con vida.

El periodista Juan Luis González, biógrafo de Milei (autor del libro El Loco), sostuvo que lo que dijo Adorni esta mañana “es falso” ya que “en Olivos hay cuatro perros” porque “el quinto clon murió a finales del 2020”.

“Y, a diferencia de lo que dice Adorni, es muy importante: habla de que Milei no distingue la realidad. La estabilidad mental del Presidente no es algo privado sino de todos los argentinos”, señaló González en Twitter (X).

A principios de este mes, en una entrevista que le concedió al periodista Andrés Oppenheimer, del canal estadounidense CNN en Español, Milei relató su rutina de todas las mañanas en la residencia presidencial de Olivos, suburbio norte de Buenos Aires. “En general, lo que hago es: me subo al carrito de golf no bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas… Estoy con ellos aproximadamente una hora. Después vengo, me baño, y me pongo a trabajar”.

JJD, con información de NA