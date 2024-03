Milei festejó el dato del Indec: “Nadie esperaba esta desinflación”

El presidente Javier Milei destacó que “nadie esperaba” el proceso de “desinflación” que está atravesando la Argentina“ en febrero, a la cual calificó como ”mucho más profunda que en la Convertibilidad“. Las declaraciones del mandatario fueron luego que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de febrero fue de 13,2%.

“Es un número que después del desastre que hemos tenido que enfrentar es (producto de) el trabajo del ministro Luis 'Toto' Caputo, es un trabajo formidable. Lo que está haciendo el Banco Central es digno de admiración”, expresó el presidente en declaraciones radiales.

Sobre los precios en los supermercados, Milei cuestionó las promociones que realizan: “En la reunión que tuvo el ministro de Economía con las empresas, ellos habían calculado un dólar promedio de $2500 y no han hecho la retracción de los precios y han empezado con las promociones”.

“Está bajando el precio pero no se puede manifestar en el índice. Nosotros estamos verdaderamente muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. Nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que es mucho más profundo del que se había dado durante la convertibilidad”, agregó.

Y sumó: “Estuvimos transitando una hiperinflación, si se me permite la licencia. En la primera semana de diciembre los precios venían a una velocidad del 3700% anual, la segunda escaló al 7500%, la inflación mayorista de diciembre dio 54% que anualizado da 17.000%, estábamos transitando la hiperinflación y, dada la dura política monetaria que estamos ejerciendo, es lo que lo ha evitado”.

A su vez, habló sobre el cepo cambiario: “Estamos más cerca de abrir el cepo, si no hay brecha. Pero en el medio estamos haciendo varias cosas, liberamos muchas importaciones, estamos bajando la tasa, es un proceso de tanteos. Si uno lo plantea así, tenemos todo para abrir y es cierto, lo que pasa es que se empezaría a reactivar la economía. ¿Cuál es el problema? Ahí adentro no está contemplada la posición de los pases, cuando computo la base monetaria amplia, está en 10% del PBI. ¿Quién me asegura que cuando haga cero la tasa de los pases no haya una corrida contra la moneda?”. Y remarcó: “Entonces, o me consigo 15 mil millones de dólares y lo abro hoy, o alternativamente sigo licuando y el día que vemos que las chances de correr es cero, lo abrimos. No voy a poner en riesgo a la población”

Milei dijo que la inflación de febrero podría ser calculada como 7,2%

“Estamos muy satisfechos, el consenso de mercado estaba en torno a 16%, 17% y el dato que acaba de salir publicado es del 13,2%”, resaltó. En ese sentido, explicó por qué la inflación podría ser calculada como 7,2%: “Pero si uno considera los efectos del arrastre estadístico que son 4,2, y lo vinculado a suba de tarifas y prepagas que son de una vez, producto de los desequilibrios que dejó el gobierno anterior, que es 1,8% más, quiere decir que hay que limpiarle 6 puntos y estaríamos en una inflación de un dígito, de 7,2%”.

MM con información de la agencia NA.