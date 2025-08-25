Milei: “No me importa el daño que puedan hacerme hasta el 7 de septiembre o el 26 de octubre”

El presidente Javier Milei advirtió la tarde de este lunes que a su gobierno “no le falta política” y que no le importa el “daño que puedan hacer de acá hasta el 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre”. “Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me preocupa lo que puedan hacerme duranre dos meses?”

El mandatario sostuvo que “enfrente están los que quieren romper todo”. “Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando (en el Congreso) barbaridades sin tener financiamiento”, sostuvo el mandatario durante el acto de inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América, en medio de la polémica por el supuesto pago de coimas a la Agencia de Discapacidad (Andis).

Milei elogió a Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, a quien conoció trabajando en Corporación América. “A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”, remarcó el jefe de Estado.

También señaló que se metió en política a sugerencia de Francos y que su paso por América fue fundamental para desarrollar mi amor por el sector privado.

CRM