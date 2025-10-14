“Quisiera que no hicieran nada con China”, dijo Trump sobre la Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo la tarde de este martes que le “disgustaría” que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país.

“Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, expresó Trump al compartir en la Casa Blanca un almuerzo con el presidente Javier Milei.

Cuando un periodista preguntó si la ayuda de Estados Unidos a la Argentina estaba condicionada a un quiebre con China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se adelantó a responder: “No nos preocupan los swaps, nos preocupan las bases militares”.

Trump lo siguió con su estilo: “Hay que tener cuidado con China; a veces se pone en una postura muy dura”, dijo. “Miren, tengo una gran relación con el presidente Xi (Jinping), pero a veces se pone a prueba, porque a China le gusta aprovecharse de la gente, y ellos no pueden aprovecharse de nosotros. Pero tenemos una relación justa con China, y creo que irá bien”.

