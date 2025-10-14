Fuerte derrumbe de acciones y bonos argentinos tras la frase de Trump sobre Milei

Un fuerte derrumbe de las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street se registró tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, al advertir que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Las acciones argentinas registraron bajas de hasta 10%, luego de la frase de Trump durante la reunión con Milei en la Casa Blanca. Supervielle (-9,1%), Galicia (-6%) y Loma Negra (-6%) obtuvieron las mayores pérdidas.

En cuanto a títulos públicos, el AL29 cayó -10,3% y el AL35 -7,4%. El resto de los bonos registraron pérdidas de hasta 8%.

Mientras la cumbre de Trump con Milei se desarrollaba, el Indec dio a conocer la inflación de septiembre: fue del 2,1%, tras un 1,9% en agosto, y ya acumula 22% en lo que va de año.

Con información de agencia NA