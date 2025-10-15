La Junta Electoral bonaerense rechazó que LLA exhiba afiches con la cara de Santilli en los centros de votación

La Junta Electoral bonaerense rechazó esta tarde que La Libertad Avanza (LLA) exhiba afiches con la cara del candidato Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen del diputado José Luis Espert, que renunció a su candidatura por el escándalo por los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

Con información de la agencia NA