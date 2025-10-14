Nicolás Behringer, del equipo de Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025

En una final cargada de emoción y con un resultado que celebró la superación y el talento, Nicolás Behringer, el artista callejero del Team de Luck Ra, se consagró anoche como el gran ganador de “La Voz Argentina 2025” por Telefe.

Su conmovedora historia de vida y su potente voz de rockero conquistaron al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas en una votación récord.

Con lágrimas en los ojos, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nicolás Occhiato, desatando el eufórico festejo de su coach, el cuartetero Luck Ra, quien fue el único que apostó por él en las audiciones a ciegas.

Un dúo explosivo en la final

La gala final de este lunes vio a los cuatro finalistas cantar junto a sus respectivos coaches en presentaciones que encendieron el escenario.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el dúo entre Luck Ra y Behringer, quienes pusieron a todos a bailar con una enérgica versión de “Que me falte todo”, uno de los grandes éxitos del trapero y productor argentino. La química entre el coach y su finalista fue evidente y consolidó el apoyo del público.

De las calles al escenario mayor

La historia de Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia.

Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos. “Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa”, confesó emocionado en la final.

“Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo”, agregó.

Un camino a puro rock y emoción

Desde su primera aparición, cuando interpretó “Prófugos” de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional.

A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como “Imágenes paganas” (Virus), “Better man” (Robbie Williams), “Ala delta” (Divididos), “Honesty” (Billy Joel) y “Is this love” (Whitesnake).

En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de “Un pacto”, de Bersuit Vergarabat.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: “Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos”.

Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas: Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad).

Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 kilómetro.

NB con información de NA.