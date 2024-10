Milei se reúne con los gobernadores peronistas que apoyaron su veto a la ley de financiamiento universitario

El presidente Javier Milei se reúne este lunes en la residencia de Olivos conmlos gobernadores dialoguistas que fueron clave en el apoyo que necesitó el oficialismo en el Congreso para respaldar el veto contra la ley de Financiamiento Universitario. Los invitados a una nueva cena de “héroes” son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ), y contará con la presencia de colaboradores libertarios cercanos al Ejecutivo.

Pero el encuentro tiene una intencionalidad que va más allá del agradecimiento, porque el mandatario busca también asegurarse el respaldo de los gobernadores norteños no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Entre los acompañantes de Milei en la cena se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresó este fin de semana de su gira por Francia; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su mano derecha, Lisandro Catalán: del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y no se descarta, tal como ocurriera en la anterior “cena de héroes” con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria, las presencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (si regresa a tiempo de Bariloche, donde participará de la apertura de la VI etapa del “Curso avanzado en la lucha contra el Narcotráfico”); y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni, además del asesor estrella, Santiago Caputo.

Quien no estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que junto a los secretarios de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno, viajaron a Washington DC donde participarán de las Reuniones Anuales 2024 del FMI y del Banco Mundial.

Gustavo Sáenz: “No somos héroes y no hay nada para festejar

“Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz al recordar que la reunión de este lunes nació de una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus colegas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a partir de la necesidad de abordar los problemas de esas provincias e intentar resolverlos.

No obstante, Sáenz dejó en claro que “nosotros no somos héroes y no hay nada para festejar. Soy ferviente defensor de la universidad pública”, enfatizó el mandatario salteño en declaraciones al diario Clarín.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres y los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz detalló que la idea de los gobernadores dialoguistas “es contarle al Presidente el tema del RIGI y cómo cayó en la gira por Europa, las inversiones que conseguimos que hay que apurarlas con algunas cuestiones provinciales o nacionales. No es que hay trabas, pero sí burocracia propia del Estado que hace que se demore y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a radio Mitre.

“Tuvimos una reunión con el ministro Caputo, donde planteamos cuestiones como las universidades. Las universidades del interior tienen presupuestos paupérrimos y mínimos y realmente son una salida para la gente que no tiene donde estudiar. Los del Interior son presupuestos mucho más bajos que los del centro del país. Hay que mirar el país no desde la capital Federal y provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Ya en junio pasado Milei había recibido a gobernadores peronistas y radicales en Casa Rosada tras el acto del Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe.

Pero Sáenz no siempre se mostró alineado con el Gobierno libertario. En marzo pasado, el salteño apuntó que, así como el Gobierno “dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

En aquella oportunidad, el gobernador salteño afirmó que, hasta ese momento, el Gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

“Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya”, aseguró, al tiempo que criticó al Gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

Hace seis meses, Sáenz consideraba que la metodología de la gestión libertaria , no era “una nueva forma de hacer política”, sino que en otro momento también fue aplicada por “otros gobiernos centralistas” para que los gobernadores fueran “delegados” del Ejecutivo nacional.

“Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al Gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”.

“La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, opinó.

Al respecto, consideró que es “fundamental que el Presidente entienda que lo que necesita es un gran acuerdo” que, actualmente, “se hace difícil” de alcanzar por “la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores”.

“Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado”, indicó.

El rechazo de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había acusado días atrás a los gobernadores Jalil, Jaldo y Passalacqua, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de respaldos, abstenciones y ausencias de parte de los legisladores que les responden, al momento de la votación.

En aquel momento, la expresidenta apuntó que: “Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”.

Con información de agencias.

IG