¿Qué es la moción de censura que la oposición busca que apruebe el Congreso contra Adorni?

La situación del jefe de Gabinete de ministros del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, sigue complicada. En el Congreso, la oposición (diputados y senadores) presentó una moción de censura para que deje su puesto en la administración pública nacional.

En la Cámara de Diputados fue el kirchnerismo quien presentó un proyecto de resolución orientado a interpelar al jefe de Gabinete, para posteriormente dar lugar a la discusión de la moción de censura contra Adorni. Pero no fue el único, ya que, desde Provincias Unidas, el legislador Pablo Juliano también hizo un pedido en esa dirección.

Por su parte, representando al Bloque Justicialista, el senador José Mayans fue quien impulsó la moción de censura.

El pedido está, pero, ¿qué es la moción de censura?

En el año 1994 la figura del jefe de Gabinete se introdujo en la Constitución Nacional. A raíz de eso, se incorporó también la moción de censura en el artículo 101.

La misma cumple un rol importante ya que, a través de ese mecanismo constitucional, el Congreso tiene la facultad de exigir el desempeño del cargo con responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus integrantes, pero tiene la salvedad de que solamente se puede aplicar la moción de censura sobre el jefe de Gabinete.

Un punto trascendente acá es que alcanza con la toma de la decisión política del Congreso en su mayoría para poder ser aplicada. De este modo, no es indispensable la demostración de la comisión de un delito, así como tampoco probar una ilegalidad específica.

¿Cuál es el paso a paso para aplicar la moción de censura?

Son dos las etapas. Primero, en este caso el jefe de Gabinete tiene que ser citado al recinto del Congreso, donde responderá preguntas y tendrá la oportunidad de defenderse. Y en segunda instancia, los legisladores llevarán adelante el proceso de votación de la moción de censura.

¿Cuántos votos positivos son necesarios para aplicar la moción de censura?

Para que el Congreso haga efectiva la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la votación a favor de la medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta; es decir, la mitad de los congresales debe sufragar a favor, más uno de los miembros, para lo cual no importa el número de presentes ese día en las dos cámaras.

¿Qué pasaría con Adorni si la moción de censura se concreta?

En caso de que la mayoría vote en favor de la moción de censura en Diputados como en Senadores, Manuel Adorni debería dejar el cargo de jefe de Gabinete, pero, al ser una cuestión política y no judicial, el presidente Javier Milei podría volver a elegirlo para que vuelva a ocupar el cargo.

Vale recordar que la moción de censura que la oposición busca aplicar desde el Congreso a Adorni surge luego de que el jefe de Gabinete, días pasados, ratificó sus declaraciones juradas para justificar el aumento de su patrimonio desde el día en que asumió en el gobierno.