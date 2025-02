La muerte de Matías Paredes a manos de la Bonaerense golpea a Kicillof: suspendió su relanzamiento en Mar del Plata

En medio de hechos de violencia en la provincia que generaron tensión sobre la gestión de la seguridad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, suspendió hasta nuevo aviso el acto con intendentes y dirigentes de su riñón que iba a realizarse este sábado en Mar del Plata, donde pensaba un relanzamiento político de cara a las elecciones de este año.

La muerte en la ciudad costera de Matías Paredes, de 26 años, a manos de efectivos de la Policía Bonaerense vestidos de civil, en medio de un tiroteo, fue el detonante que llevó a esta decisión.

“Es por una cuestión humana. Es muy triste lo que pasó y tenemos que ser profundamente respetuosos”, justificaron fuentes de la gobernación bonaerense.

“No da todo lo mismo, no podemos no estar atentos a la situación que está viviendo la familia”, agregaron, luego de que fuera el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmara la suspensión del evento, que todavía no tiene fecha de reprogramación.

El gobierno de Kicillof se vio sacudido en los últimos días por una sucesión de hechos de violencia que motivaron fuertes críticas de la oposición a la política de seguridad.

La muerte de Paredes, en la que quedaron involucrados agentes de la Policía Bonaerense, tiene como antecedente inmediato el brutal homicidio del kiosquero Cristian Velázquez en Mar del Plata, el martes pasado.

Además, la conmoción que generó el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno, y de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, no termina de disiparse en la agenda pública.

La mesa chica del Gabinete bonaerense terminó de convencer a Kicillof que bajo esas circunstancias, y con la oposición montada en una campaña incesante para responsabilizar al gobierno provincial, no convenía seguir adelante con un acto político.

Este encuentro había sido gestado por Bianco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, los dos principales operadores políticos del gobernador, que impulsan un armado electoral propio, por fuera del ala de Cristina Kirchner.

De hecho se especulaba con que Kicillof este sábado dé una muestra más de autonomía. El gobernador tiene en gateras desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, una opción que disgusta al cristinismo.

El acto de este sábado había sido convocado desde las 16 en la explanada contigua al Museo del Mar y con la consigna “La 5ta con Axel”, por la sección electoral donde está Mar del Plata, hoy ciudad gobernada por un macrista muy cercano a los libertarios: Guillermo Montenegro. De hecho ayer estuvo Patricia Bullrich en la ciudad para acompañar al intendente ante el caso del kiosquero asesinado.

La participación de Kicillof, a raíz de los últimos acontecimientos de inseguridad, ya estaba en duda antes del asesinato de Matías Paredes. Los intendentes que lo respaldan en medio de su enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner, esperaban que en el acto de Mar del Plata se materialice algún tipo de pronunciamiento a favor del desdoblamiento electoral.

Por el momento, dicho anuncio tendrá que esperar. Kicillof, que es proclive a adelantar las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales, siempre le aclaró a los suyos que iba a esperar que decantase el panorama del calendario electoral nacional. Mira de reojo lo que pase en el Congreso son la suspensión de las PASO nacional. Ayer ya la Cámara de Diputados dio el primer paso con la media sanción de la reforma electoral para este 2025. Ahora le toca el turno al Senado.

Con el cristinismo en contra, desde el axelismo ven con buenos ojos ese desenlace, ya que allanará el camino para que, finalmente, el gobernador anuncie el desdoblamiento. Piensan que le permitirá concentrar la campaña en su figura, despegándose de la contienda nacional que se llevará adelante en octubre.

Con información de la agencia NA

