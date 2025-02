“No soy kirchnerista, soy maricón”: Paulón denunció los ataques del Gobierno al colectivo LGTBQ+

El diputado santafesino Esteban Paulón protagonizó un encendido discurso en la Cámara de Diputados, donde denunció la difusión de noticias falsas sobre la última Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista tras el discurso del presidente Javier Milei en Davos.

Dirigiéndose directamente al diputado Santiago Santurio, del partido La Libertad Avanza, cuestionó la publicación del medio La Derecha Diario, que vinculó la movilización con una supuesta defensa de la pedofilia. “Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso”, expresó Paulón, exigiendo explicaciones.

🏳️‍🌈 El diputado, @EstebanPaulon, apuntó contra los legisladores Santiago Santurio @Turios y Lilia Lemoine @lilialemoine por comparar la homosexualidad con la pedofilia



🗣️ “No vamos a volver a vivir nuestra sexualidad entre cuatro paredes, que vaya @GAFrancosOk a vivirla así.” https://t.co/3opASNQ8Fh pic.twitter.com/lOxo5uXqqH — Noticias Argentinas (@NAagencia) February 6, 2025

También criticó a la diputada Lilia Lemoine, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado la existencia de una supuesta “ideología de género”. “Nos manda el caballito de Troya diciendo que dentro de la falsa idea de una ideología de género viene la pedofilia”, señaló con ironía.

“El presidente usó un Foro Internacional para en una generalización injusta y temeraria decir que todas las personas homosexuales somos pedófilas”, señaló y agregó: “Decidió elegir el caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia; me pregunto por qué no usó el caso de Gisele Pélicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual, por qué no usó la figura de padre (Julio César) Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia. Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir”.

En su intervención, Paulón dejó en claro su postura contra los intentos de invisibilizar al colectivo LGBTIQ+. “No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco”, afirmó, destacando que su lucha no tiene banderas partidarias. “Fui a la marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes”.

El diputado consideró que “hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad; lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil”.

“La única posibilidad que tiene este colectivo de salir del abandono, del olvido y la exclusión es con el acompañamiento de las familias”, dijo y apuntó que “la amenaza que hizo el presidente Javier Milei en Davos” y “el ataque directo” de la medida recientemente tomada “es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez en nuestra historia acompañan masivamente a esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida”.

Paulón, que desplegó una bandera del colectivo travesti-trans, se refirió también al anuncio, al que definió como “temerario”, hecho este miércoles por el Gobierno sobre que prohibirá los “tratamientos y cirugías para el cambio de género” en menores de 18 años.

“Acá en Argentina ningún nene de cinco años trans es mutilado. Acá lo que se está mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Esta bandera acá les dice: no están solos, solas, soles. A pesar del silencio atronador de muchos de los legisladores que están en esta cámara. Y decirles a esas familias que vamos a defender cada derecho conquistado, que no vamos a dar ni un paso atrás, que la sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en libertad, la verdadera libertad. La libertad de ser quien uno es, la libertad de amar a quien amamos”, concluyó.

El discurso de Paulón se dio en el marco de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición alcanzaron el quórum necesario para tratar varios proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de este año.

Con información de la agencia NA