Tras una nueva amenaza, el gobernador de Santa Fe mudó a su familia de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), volvió a recibir este lunes una amenaza por las nuevas medidas de seguridad para combatir el narcotráfico en la provincia por lo que decidió mudar a su familia fuera de Rosario. “Es contra mi familia y hay algo sugestivo sobre la donación de órganos”, contó el mandatario al Canal 3 de Rosario (El Tres), pero se abstuvo de dar mayores precisiones sobre el contenido del mensaje mafioso.

El mandatario de Juntos por el Cambio tomó la decisión de mudar a su familia luego de descartar otras alternativas como otorgarle custodia policial a cada uno o de mantenerlos aislados en una vivienda de la ciudad de Rosario. “Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle. Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde”, explicó.

Esta amenaza ─que apareció esta mañana en la oficina de Migraciones, recientemente reinaugurada tras remodelaciones─ no es la primera que recibe el gobernador desde que asumió. Los mensajes comenzaron luego de que Pullaro implementase la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y prohibiera el ingreso de familiares de detenidos con alimentos.

A mediados de diciembre de 2023, dos personas balearon un banco en Rosario y le dejaron una nota intimidatoria: “Pullaro, no te metas con el pabellón 9. Así como matamos a un policía, vamos a matar a tu familia”.

Rosario. Así amenazaron al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia.

Durante aquel incidente ocurrido en el banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos, no hubo heridos en tanto uno de los delincuentes le pidió a quienes se encontraban presentes en la sucursal que se hicieran a un lado para que pudiera disparar contra el edificio. Quienes participaron de esta agresión se dieron a la fuga luego de dejar el cartel con la amenaza por lo que se presume que fue un incidente con meros fines intimidatorios para el mandatario santafesino.

Pese a las sucesivas intimidaciones, el gobernador ratificó hoy que continuará trabajando para combatir el narcotráfico en Santa Fe. “Recibí una amenaza a mi familia. Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más les molesta. Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”, aseguró durante la comunicación radial.

