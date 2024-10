El papa Francisco recibió a Victoria Villarruel: “Todavía vivo y usted, ¿sobrevive?”, le dijo a la vicepresidenta

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, quedó muy conforme y también conmovida tras su encuentro con el papa Francisco. Al concluir la reunión, que tuvo una duración de una hora, algo bastante excepcional para este tipo de audiencias, el Papa le pidió que leyera en voz alta una oración de Santo Tomás Moro que habla de la alegría. “Me conmovió, me dijo que no perdiera yo la alegría, que no perdiera el sentido del humor”.

“Audiencia con el Santo Padre, hoy en la ciudad del Vaticano. ¡Gracias Santo Padre por sus palabras, consejos y por tener siempre presente a nuestra amada Argentina!”, señaló la funcionaria en un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X donde además le respondió a un usuario que le consultó por su vestimenta. Villarruel explicó: “Las mujeres debemos vestir de negro. Hoy la mantilla es optativa en el protocolo, pero la que usé porque es de mi abuela y me hacía ilusión poder usarla”.

En tanto, en un video con el que acompañó el mensaje, se puede escuchar a la vicepresidenta preguntarle a Francisco “¿Cómo está?”, a lo que el Santo Padre respondió “Todavía vivo y usted ¿sobrevive?” y ella señaló: “Sí, yo también. Me alegra tanto verlo parado y bien”.

El Papa se mostró agradecido con la visita y el presente que Villarruel le llevó que era una estatua de un caballo con su potrillo, mientras que además le obsequió un dulce español y Francisco “le entregó un Rosario bendecido junto a otros presentes”, dijeron fuentes cercanas a la funcionaria.

Al finalizar la audiencia Francisco le pidió a Villarruel “no aflojar y no perder el sentido común”, mientras que ella le indicó: “Yo rezo por usted, pero usted rece por mí”.

NB con información de NA.