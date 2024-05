El paro afectará a más de 6 millones y medio de personas que se movilizan en colectivos y trenes en todo el país

El paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para mañana jueves afectará a más de 6 millones y medio de personas que habitualmente se movilizan en colectivos y trenes.

Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alrededor de 4 millones de personas no podrán trasladarse en colectivo; mientras que por el paro de los servicios de trenes metropolitanos, regionales y de media y larga distancia, cerca de 1 millón de personas se verán afectadas.

En tanto, y teniendo en cuenta las 60 localidades del país que tienen el sistema SUBE, serán alrededor de 1.5 millones de personas las que habitualmente utilizan el colectivo en el interior del país y por el paro no podrán hacerlo.

“La decisión de la CGT afectará a 6.593.000 personas que mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. Unas 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA y un millón y medio en el interior del país. Un millón de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93 mil personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Y quiero aclarar que se encuentra abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”, declaró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y agregó: “Nuestro Gobierno ya tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211 por ciento de inflación, 50 por ciento de pobres y 130 mil muertos bajo el lema el Estado te cuida, hubo cero paros”.

El paro también afectará 703 vuelos que ya fueron cancelados en los que iban a viajar alrededor de 93 mil pasajeros.

Colectivos que sí funcionarán en el AMBA

A pesar de las medidas anunciadas públicamente por la UTA, hay trabajadores pertenecientes al Grupo Dota que no van a adherir al paro, y serán 43 las líneas que prestarán servicio.

Así, las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

Acción de Transporte y Seguridad

Para garantizar el derecho a trabajar de los choferes de colectivos y de quien necesita transportarse para no perder su jornada de trabajo, la Secretaría de Transporte informó que coordinó con el Ministerio de Seguridad el despliegue de efectivos policiales, móviles y agentes, que estarán distribuidos en puntos estratégicos de riesgo, asegurando las condiciones de seguridad para que puedan transitar sin problemas.

También habrá personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La actividad aérea será casi nula

Las compañías aéreas que operan en el país, tanto en lo que hace a vuelos de cabotaje como internacionales, también verán afectados sus servicios mañana como consecuencia del paro.

Al sumarse la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Técnicos Aeronáuticos (APTA), la Unión de Personal Superior (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), a la medida de fuerza, la inactividad aérea será casi total, ya que involucra a trabajadores que realizan tareas terrestres y dan servicios de rampa, al igual que maleteros y controladores.

Mientras algunas empresas, como Flybondi y American Airlines, que cuentan con servicio de rampa propio, podrán mantener algunos vuelos, Aerolíneas Argentinas, Jesmart y Latam decidieron cancelar sus operaciones del día.

En el caso de las compañías internacionales que arriban a Ezeiza desde el exterior, la mayoría resolvió cancelar sus vuelos, salvo en el caso de Air France, que desplazó su partida hasta después de la medianoche, para de esa manera evitar la cancelación.

No obstante, según las fuentes aeroportuarias y tal como figura en la página de Aeropuertos Argentina, Avianca, KLM, Sky Airlines, Copa Airlines, Gol, British Airways, Ethiopian, Air Europa, Iberia, ITA, Boa, Air Cánada, Lufthansa y Turkish, cancelaron sus servicios para mañana.

Aerolíneas Argentinas informó mediante un comunicado, que “cancela 191 vuelos con motivo del paro general del 9 de mayo” y señala que “esta medida afectará a cerca de 24 mil pasajeros, y representará un costo para la compañía de cerca de 2 millones de dólares”.

“Del total de personas afectadas por esta medida, cerca de 18 mil tenían viajes programados en vuelos de cabotaje, 3 mil en regionales y otros 3 mil en internacionales. Unos 8 mil pasajeros ya habían realizado cambios voluntarios de fechas, por lo que los 15 mil restantes podrán modificar sus pasajes sin cargo hasta 7 días posteriores a la fecha del paro”, indica el comunicado.

Y agrega que “entre las cancelaciones habrá 162 vuelos de la red de cabotaje, 27 regionales y 2 en rutas internacionales de largo alcance. En el caso de las rutas internacionales, se realizaron además reprogramaciones en otros 13 vuelos para ajustar sus horarios fuera del alcance de la medida gremial”.

Finaliza lamentando “profundamente los inconvenientes que esta medida causará a nuestros pasajeros. Aerolíneas Argentinas continuará trabajando para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo a la seguridad operacional como principal prioridad”, al tiempo que solicitan a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante ese día ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea.

De la misma manera JetSMART informó que, debido al paro general, se han visto “en la necesidad de cancelar todos nuestros vuelos programados para ese día, domésticos e internacionales, desde y hacia Argentina”.

Lamentan “estas circunstancias totalmente ajenas a la empresa” y piden “a los pasajeros que se ingresen a www.JetSMART.com o que se comuniquen al centro telefónico de atención al cliente marcando el 11 2206 7799 para solicitar el cambio de sus pasajes sin costo”.

Una decisión similar adoptó Latam, que también mediante un comunicado informó que “la operación desde y hacia Argentina para el 9 de mayo ha sido cancelada producto del paro general anunciado para dicha fecha”.

Indicaron que están “entregando alternativas para los pasajeros afectados por estas cancelaciones a las que pueden acceder ingresando a Mis viajes desde la web: Cambios de fecha/vuelo. Sin costo (puede ser ida y/o regreso) para una nueva fecha hasta 2 días antes o 7 días después de la fecha original”.

La medida afecta a 40 vuelos de Latam entre arribos y partidas y a más de 4600 pasajeros, ya que se cancelaron las operaciones en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Córdoba, Mendoza y Salta.

Flybondi es la única que mantendrá algunas de sus operaciones, ya que decidió concentrar todos sus vuelos -desde y hacia Buenos Aires- en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de rampa.

Sin embargo advirtieron en un comunicado, que “de todas maneras, habrá reprogramaciones y cancelaciones de algunos vuelos por el paro de los controladores aéreos que frenarán toda la actividad durante dos ventanas de horarios y por el servicio de Intercargo que nos provee la rampa en algunos aeropuertos del país (como es el caso de Aeroparque)”.

CRM con información de la agencia NA