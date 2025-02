Un proyecto fantasma y un puñado de criptobros que se llevan millones: las claves del escándalo 'Libragate' de Milei

“La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). Con esta publicación de Javier Milei en X el pasado viernes daba comienzo el 'Libragate', un escándalo en el que el Presidente fue la figura central y que podría terminar convirtiéndose en una de las estafas cripto mejor ejecutadas de la historia.

El caso ya está judicializado y el propio Gobierno anunció una investigación interna para aclarar responsabilidades, incluida la del propio Milei. A falta de conocer los detalles que afloren en estos procesos, lo sucedido hasta ahora cumple punto por punto el patrón de una jugada conocida como “rug pull” en la jerga cripto (algo así como tirar de la alfombra, en castellano) e hizo perder unos US$4.500 millones de inversores a través de la moneda virtual $LIBRA.

Las estafas “rug pull” se suelen dar en el lanzamiento de una nueva criptomoneda:

• Primero, sus creadores hacen acopio de grandes cantidades de ellas a un precio mínimo.

• Después, la promocionan como revolucionaria y vinculada a un proyecto serio a largo plazo, una misión para la que intentan reclutar y utilizar a figuras lo más influyentes posible.

• Cuando el precio se dispara gracias al entusiasmo generado por estos influencers, los desarrolladores originales tiran de la alfombra y revelan que no había nada debajo: venden todas sus monedas de golpe, hunden el valor de la criptomoneda y desaparecen, dejando a los inversores con activos inútiles vinculados a un proyecto ficticio.

En este esquema, Milei actuó como el influencer perfecto: promocionando la criptomoneda $LIBRA a sus 3,8 millones de seguidores en X consiguió que el valor se disparara un 2.500% en cuestión de horas. Numerosos afectados declararon que esa gran tracción se debió a que esperaban un movimiento en este sentido del presidente argentino, que había declarado en varias ocasiones su deseo de llevar a cabo iniciativas cripto desde el Gobierno.

Cuando Milei publicó su tuit el engranaje se puso en marcha. “Hay pruebas documentales de que hubo operaciones de compra en el minuto cero, justo después del tuit de Javier Milei. Esto es un indicio muy fuerte de que había personas con información privilegiada. Alguien sabía que ese tuit iba a aparecer en ese momento”, destaca Carlos Valerdi, especialista en ciberseguridad e inversiones.

“Luego de que apareciera el tuit y el mercado generara ese impulso alcista, empezamos a ver operaciones de venta muy fuertes. Entre cinco y seis de ellas todo indica que fueron los mismos creadores del token (que es un activo digital y no debe confundirse con el token bancario, es decir una clave temporaria para determinadas operaciones), que horas antes habían creado la página, habían listado la criptomoneda y se fueron con cerca de US$87 millones haciendo un rug pull”, continúa. Esas transacciones quedaron registradas en portales como DEX Screener.

Cuando se produjeron esos movimientos el precio de $LIBRA cayó en picada, atrapando a los inversores. “Hay operaciones de varios cientos de miles de dólares que terminaron saliendo con cero y perdiendo todo el dinero, sobre todo inversores extranjeros. A priori no parece haber demasiados afectados en la Argentina, aunque algunas personalidades dijeron que sí, que ellos realizaron operaciones y salieron a pérdida”, destaca Valerdi. Entre ellos hay un grupo de influencers argentinos conocidos por apoyar los posicionamientos de Milei, así como varios influencers cripto de todo el mundo.

“Estos malditos insiders argentinos ganaron millones de dólares esta noche. No voy a volver a la Argentina, nunca. Mejor me voy a Chile, es un mejor país, tiene menos inflación, un PBI más elevado ¿Te preguntas por qué la Argentina está tan mal? Es por esta corrupción, y vos [Javier Milei] fuiste elegido para arreglarlo, pero no hiciste nada ¡Que te jodan!”, afirmó el influencer chileno conocido como Clemente, que reconoce haber perdido miles de dólares con $LIBRA, al igual que “todos los amigos” que tiene “en el mundo de las criptomonedas”.

Milei eliminó el tuit en el que promocionaba $LIBRA cinco horas después de su publicación, pero ya era tarde. La caída de su valor había provocado pérdidas millonarias a miles de inversores y enriquecido a un puñado de criptobros que estaban preparados para lo que se venía.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, se justificó el mandatario argentino: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”. Este lunes, Milei anunció que investigará a los creadores de $LIBRA por estafa.

Qué hay detrás de $LIBRA

Numerosos analistas están definiendo a $LIBRA como una memecoin, un tipo de criptomoneda conocidas por su altísima volatilidad. Sin embargo, las memecoins se caracterizan por no tener ningún tipo de proyecto detrás y ser solo una expresión cripto de memes y troleos de Internet, como la pedomoneda. $LIBRA, al contrario, sí expresó tener un propósito más allá de la especulación.

“Viva La Libertad Project nació con una misión clara: impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan emprender y contribuir al desarrollo del país”, reza su página web: “Si tienes una pequeña empresa, una startup o una iniciativa educativa que necesita un impulso, esta es tu oportunidad”.

El propio Milei promocionó el proyecto como una iniciativa de inversión privada que “se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”. Sin embargo, todo apunta a que era simplemente una fachada para engañar a los inversores sobre la profundidad del proyecto.

Según reflejan los datos de registro de la web, esta se creó apenas horas antes del tuit de Milei, al igual que la criptomoneda. La página apenas da una información vaga e inconexa sobre cómo se va a financiar proyectos y no cita nada del origen de los fondos. El proceso que ofrece para solicitar una ayuda es un formulario de Google y no se cita ni una sola organización ni institución que respalden el proyecto.

En este momento, la página ni siquiera muestra dato alguno sobre los promotores de $LIBRA. “Llamativamente, cuando los creadores vendieron sus token, sus nombres también desaparecieron de la web”, indica Carlos Valerdi. “Al final el papel lo aguanta todo, por eso es fundamental revisar que todo esté en orden. Ha habido gente que ha invertido US$100.000 en un proyecto cuya página se acababa de crear minutos antes y en un token que acababa de ser listado”, destaca.

Uno de los creadores de $LIBRA, Hayden Davis, negó en una entrevista para un canal de YouTube que el proyecto en torno a $LIBRA sea una estafa. “Hay mucha gente diciendo que esto es un rug pull, pero eso no es cierto”, manifestó: “Es solo un plan que salió miserablemente mal”. “No me estoy beneficiando de esto. Mi vida está en peligro”, enfatizó.

Rastreo de movimientos

Pese a las afirmaciones de Davis, la opinión de los expertos consultados coincide. “Resultó ser un claro caso de manipulación de mercado y rug pull”, zanja Sandra Adrián, asesora legal y financiara especializada en informes periciales en casos de estafas con criptoactivos.

La experta recuerda que “este tipo de operativas no es nuevo”. “Siguen el mismo patrón: promoción viral, subida explosiva, ventas masivas por parte de insiders y un colapso inevitable. La educación y la vigilancia en este sector son clave para evitar que los inversores caigan en este tipo de esquemas”, destaca.

Según las últimas informaciones, Milei acumula ya más de un centenar de denuncias relacionadas con lo sucedido. También afloraron los nombres y vínculos con el presidente de algunos de los promotores. En este sentido, Adrián destaca que “la transparencia de la blockchain permite rastrear estos movimientos con herramientas especializadas como TRM Labs, que facilitan la investigación y, en algunos casos, la identificación de los responsables”. Ese es el camino que se abre ahora.