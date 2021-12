Reelecciones: proponen que cada municipio defina cuántos mandatos tiene el intendente

El texto lleva una sola firma: la de Walter Abarca, diputado del Frente de Todos (FdT) de la Séptima Sección. Y borra, de un plumazo, el límite que fijó la ley 14-836 de que los intendentes bonaerenses pueden ser reelectos, de manera consecutiva, una sola vez. Abarca pone sobre la mesa el escrito para que la Legislatura provincial discuta, ahora sobre un proyecto específico, si revisa o no el tope a las reelecciones de los alcaldes.

A días del deadline para que los jefes comunales se tomen licencia -algo que ya hicieron ocho de los 25 del conurbano-, Abarca apura un debate que va más a fondo que la propuesta que negociaban, en silencio, entre el gobierno y sectores de Juntos. La variable que gestiona Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof y uno de los ordenadores de los intendentes del PJ, consiste en enmendar la ley votada en 2016 para que el mandato 2015-2019 no sea computado como primer período, sino que el límite de una sola reelección consecutiva aplique desde el 2019 en adelante.

Pero Abarca va más a fondo: saca el límite a las reelecciones, que está presente en la Ley Orgánica de las Municipalidades, con lo que habilita otra vez las reelecciones indefinidas. Usa, en términos políticos, un argumento puntual: propone que se otorgue autonomía a cada municipio para que defina si se pueden repetir en el mandato o no.

"Cada cuatro años, cada pueblo decide con su voto, si un intendente los sigue gobernando o no. Eso lo definen los vecinos, el pueblo, y no está bien que eso lo definan 92 diputados o 46 senadores. Yo, como diputado por Saladillo, no puedo decirle a los vecinos de Berazategui o San Isidro si pueden o no reelegir a Mussi o a Posse Y los legisladores de otros distritos no le pueden prohibir a los vecinos de Saladillo si votan o no a Salomón, que no es de mi partido", le dijo Abarca a elDiarioAR.

Discusión

El diputado se enfoca en la idea de autonomía municipal, hace un seguimiento histórico de que desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994 está el mandato de que las provincias otorguen mayor autonomía, algo que en la provincia de Buenos Aires nunca ocurrió. "En 20 provincias argentinas está consagrada la autonomía municipal", apunta y explica que es un tema pendiente que tuvo, incluso, planteos judiciales y distintas convocatorias para reformas de la carta magna bonaerense para que avance en esa dirección.

Una de las más recientes, orientada justamente a incrementar la autonomía municipal, la presentó Maximiliano Abad, presidente del bloque de Diputados de Juntos en el Parlamento bonaerense.

Abarca, que en su momento fue secretario privado de Néstor Kirchner, admite que su propuesta será leída como un salvoconducto para los intendentes que, con la ley actual, no podrían presentarse por otro mandato en el 2023. "Este proyecto lo vengo trabajando, y charlando con intendentes de toda la provincia, hace seis meses. Me van a plantear que es para eso pero yo levanto la bandera, sin problemas de la autonomía municipal", apuntó.

Como contó elDiarioAR, 90 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, no podrán presentarse como candidatos para reelegir en el 2023. Así lo fijó una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades aprobada en el 2016 y que desde hace tiempo, de varios sectores políticos, se quiere reformar. En paralelo, varios pidieron licencia a su cargo y de ese modo, gambetean la limitación al no cumplir dos mandatos como intendentes.

Hay posiciones enfrentadas. Dentro del FdT, Sergio Massa se resiste a la reforma mientras en JxC legisladores vinculados a María Eugenia Vidal también se oponen. Insaurralde quedó, en tanto, a cargo de las conversaciones y negociaciones para tratar de encaminar esa discusión que para pasar por la Legislatura necesita sí o sí de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición porque ninguno de los dos tienen números, por sí mismo, para aprobar la ley.

"Limitar las reelecciones de los intendentes es un retroceso en las autonomías municipales", apunta Abarca y martilla con su planteo de que se debe otorgar facultades a cada municipio para determinar su régimen de reelecciones lo que, además, traería emparejado otros planteos -como el que alguna vez hizo Gustavo Posse- de que cada municipio, fije la fecha de elección local según su criterio para evitar el "arrastre" nacional o provincial.

El proceso es, de todos modos, engorroso. Primero es necesaria una reforma de la Constitución provincial que fije la autonomía municipal plena luego de lo cual cada municipio, debería realizar una elección de constituyentes para dictar su propia constitución local donde establezca, entre otros puntos, las limitaciones o no de los cargos locales.

El proyecto de Abarca, que va por su tercer mandato como diputado provincial, modifica el tope de dos mandatos de los alcaldes pero mantiene la prohibición de más de una reelección consecutiva de los concejales, al igual que para el resto de los cargos electivos de la provincia: gobernador y legisladores. ¿Por qué no limita a intendentes y sí a concejales que son, también, cargos municipales? El diputado sostiene que el voto al intendente es directo, personalizado, mientras que los concejales entran en listas sábana. Así y todo, apunta, eso debería establecerse también cada municipio.

