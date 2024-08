La respuesta de un diputado integrante del colectivo LGBT a Cúneo Libarona

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo este martes que desde el Gobierno “rechazan la diversidad de identidades sexuales no alineadas con la biología” y desencadenó un escándalo en la Cámara de Diputados, con legisladores que le salieron al cruce con vehemencia.

Uno de ellos fue Esteban Paulón, el diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, que tomó la palabra y expresó: “Me veo en la obligación de contarle al Ministro que yo soy un activista del movimiento LGBT, un activista gay. Estoy casado hace 14 años, mi familia también tiene valores, amor, cuidado mutuo, respeto, como cualquier otra familia”.

“Creo que en 2024 venir a plantear que la orientación sexual, la identidad de género de las personas no es una circunstancia que motiva situaciones de discriminación y de falta de acceso a derechos, es desconocer la realidad, tanto es desconocer la realidad que este Congreso tuvo que votar una ley específica para que las personas homosexuales podamos casarnos con igualdad de condiciones”, agregó y le hizo un pedido a Cuneo Libarona: “Que me explique por qué la igualdad ante la ley implicaría que yo no puedo casarme simplemente por amar a una persona de mi mismo sexo”.

“También esta Cámara tuvo que sancionar una ley para reconocer la identidad de género de las personas del colectivo travesti trans, que antes de la ley de identidad de género, eran el sector más excluido de la sociedad. Por cosas como esas, nació en el año 1995 el Inadi”, continuó.

Paulón cuestionó la “idea liberal rara” de este gobierno y lo definió como “un liberalismo que ordena derechos, que habla de igualdad de oportunidades”, pero que “pretende desconocer” la libertad y la igualdad.

